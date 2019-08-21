44-летнюю женщину сбили на улице Кривенкова

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы чеытре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 августа в Липецке на улице Невского 74-летний водитель, управляя автомобилем «Шевролет Лачети», допустил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением 32-летнего водителя. В столкновении пострадали оба водителя, доставлялись в ГБ № 4, после оказания помощи отпущены.

На улице Кривенкова 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Пежо 107», вне зоны пешеходного перехода сбила 44-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.

В Данковском районе на автодороге Данков-Теплое-Воскресенское 27-летний водитель «Шевроле-Ланос» врезался в следующий впереди автомобиль «Нива –Шевроле» под управлением 55-летнего водителя.

В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Ланос», доставлялась в ГУЗ «Данковская МРБ», госпитализирована.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1511 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 48. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1210 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.