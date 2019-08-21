Общество

22 минуты назад

В микрорайоне «Европейский» демонтируют подъемные краны

3 354
#"Европейский"
В микрорайоне «Европейский» демонтируют подъемные краны

Первым пала «железная рука» у недостроенной 19-этажки на улице Свиридова.

Вчера во второй половине дня начался, а сегодня утром закончился демонтаж подъемного крана у построенной до уровня пятого этажа 19-этажной свечки на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский». Как выяснил GOROD48, этот кран будет не последним разобранным на этой стройплощадке, некогда принадлежавшей депутату областного Совета Михаилу Захарову.

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По данным GOROD48, на прошлой неделе в брошенном беглым депутатом скандальном микрорайоне прошла встреча руководства области с участниками долевого строительства, на котором новый застройщик «Европейского», ООО «ОДСК Липецк», проинформировал чиновников и ждущих вот уже пятый год своих квартир липчан том, что подрядная организация приступает к работам по демонтажу уже не соответствующих требования безопасности грузоподъемных механизмов.

По состоянию на сегодня работы по демонтажу подъемных кранов, ранее принадлежавших входящей в Группу компаний СУ-5 ООО «Эксстроймаш», ведутся еще на двух стройплощадках этого микрорайона. Строительство объектов будет возобновлено после того, как ПАО «Орелстрой» смонтирует на них новые грузоподъемные механизмы. Заместитель председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой» в ходе встречи проинформировал дольщиков и руководство области, что документы о переходе прав застройщика находятся на рассмотрении в Минстрое России. Достроить дома в «Европейском» новый застройщик пообещал в ранее согласованные с врио губернатора сроки: в четвертом квартале 2020 года.
3 354
#"Европейский"

Комментарии (3)

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Серый

1 минуту назад
Есть сомнения?
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Светлана Григорова

2 минуты назад
Ну надо же что-то сделать перед выборами! - А давайте тупо кран разберём.
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А депутат от какой партии?

8 минут назад
Неужеле едерастов?
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