В микрорайоне «Европейский» демонтируют подъемные краны

Первым пала «железная рука» у недостроенной 19-этажки на улице Свиридова.

Вчера во второй половине дня начался, а сегодня утром закончился демонтаж подъемного крана у построенной до уровня пятого этажа 19-этажной свечки на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский». Как выяснил GOROD48, этот кран будет не последним разобранным на этой стройплощадке, некогда принадлежавшей депутату областного Совета Михаилу Захарову.По данным GOROD48, на прошлой неделе в брошенном беглым депутатом скандальном микрорайоне прошла встреча руководства области с участниками долевого строительства, на котором новый застройщик «Европейского», ООО «ОДСК Липецк», проинформировал чиновников и ждущих вот уже пятый год своих квартир липчан том, что подрядная организация приступает к работам по демонтажу уже не соответствующих требования безопасности грузоподъемных механизмов.По состоянию на сегодня работы по демонтажу подъемных кранов, ранее принадлежавших входящей в Группу компаний СУ-5 ООО «Эксстроймаш», ведутся еще на двух стройплощадках этого микрорайона. Строительство объектов будет возобновлено после того, как ПАО «Орелстрой» смонтирует на них новые грузоподъемные механизмы. Заместитель председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой» в ходе встречи проинформировал дольщиков и руководство области, что документы о переходе прав застройщика находятся на рассмотрении в Минстрое России. Достроить дома в «Европейском» новый застройщик пообещал в ранее согласованные с врио губернатора сроки: в четвертом квартале 2020 года.