Происшествия

41 минуту назад

Водитель ДТП с кольца Стаханова-Катукова отказался дуть в трубку

23 1186
#ДТП #12 #26
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Водитель ДТП с кольца Стаханова-Катукова отказался дуть в трубку

На 18-лететнего липчанина составлен протокол по статье 12.26 КоАП.

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На 18-летнего воителя «ВАЗ-2111» составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП на кольцевой развязке улиц Катукова-Стаханова, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Происшествие было зарегистрировано в установленном законом порядке. Инспекторы предложили юному водители подуть в трубку алкотестера на месте ДТП, однако он отказался. Это является нарушением статьи 12.26 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В ночь с субботы на воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения.

После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитого об забор автомобиля. Фотография сопровождается подписью: «Будем ездить как хотим, ЯСНО, ЛОШАРЫ?». 

Примечательно, что сегодня утром ссылка на этот снимок уже не работала.

23 1186
#ДТП #12 #26
1

Комментарии (23)

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35 лет

2 минуты назад
* вообще попутались
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007

3 минуты назад
Не ездить будешь а пешком ходить
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Липчанин

6 минут назад
Биомусор!
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18 лет! Щенок ещё!

6 минут назад
Какие же там родители, что такому явному дебилёнку машину доверяют? Скорей бы разплющился об какой - нибудь столб! Главное, чтобы не в людей, мразь!
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Кузя

7 минут назад
Это они обратились к своим родителям.Надо по пьяни предохраняться,а то получается вот такое дерьмо.
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Гость

7 минут назад
Ну это до поры до времени в следующий раз заденут кого не надо и тогда на коленях будут дуть и не только в трубочку!!!
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Тень

10 минут назад
Ездиете как хотите, только сдохнет поскорее лошары
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Липецк

15 минут назад
А забор они ремонтировать, эти товары, будут?
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реальность такова:

15 минут назад
Теперь отвалишь бабла на штраф, сдашь в скупку эту ущербную тазовозку и будешь пешком ходить долго. Ясно. лошара ?
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Неправильно сделали

17 минут назад
Нужно было дать ему дунуть в шляпу
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