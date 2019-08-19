Водитель ДТП с кольца Стаханова-Катукова отказался дуть в трубку

На 18-лететнего липчанина составлен протокол по статье 12.26 КоАП.

На 18-летнего воителя «ВАЗ-2111» составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП на кольцевой развязке улиц Катукова-Стаханова, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Происшествие было зарегистрировано в установленном законом порядке. Инспекторы предложили юному водители подуть в трубку алкотестера на месте ДТП, однако он отказался. Это является нарушением статьи 12.26 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В ночь с субботы на воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения.

После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитого об забор автомобиля. Фотография сопровождается подписью: «Будем ездить как хотим, ЯСНО, ЛОШАРЫ?».

Примечательно, что сегодня утром ссылка на этот снимок уже не работала.