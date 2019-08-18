С понедельника автоинспекторы начнут проверки перевозок маленьких пассажиров











Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, с 19 по 21 августа автоинспекторы уделят особое внимание водителям, перевозящим детей.



По данным ГИБДД, с начала года на территории области зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в этих авариях погибли четыре ребенка, 135 - получили травмы различной степени тяжести.



Госавтоинспекция напоминает, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

