Общество

сегодня, 14:55

С понедельника автоинспекторы начнут проверки перевозок маленьких пассажиров

4 479
#правила дорожного движения
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С понедельника автоинспекторы начнут проверки перевозок маленьких пассажиров





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, с 19 по 21 августа автоинспекторы уделят особое внимание водителям, перевозящим детей.    

По данным ГИБДД, с начала года на территории области зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в этих авариях погибли четыре ребенка, 135 - получили травмы различной степени тяжести. 

Госавтоинспекция напоминает, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. 
4 479
#правила дорожного движения
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Комментарии (4)

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Михалыч

1 минуту назад
Серега, а ты не нарушай и на лапу не давай,а языком молоть все могут, поменяй работу,если тяжко очень
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Перри Мейсон

50 минут назад
Лучше бы дороги строили,)))
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Жители

сегодня, 15:14
Алкашей за рулем лучьше бы ловили
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Серега

сегодня, 15:12
Выйдут обдирать и без того нищий народ... уроды, лучше б помогали людям, а проще вообще расформировались
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