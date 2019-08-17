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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Еще 10 человек пострадали

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Думская.net.

Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.

Отмечается, что пожар возник примерно в 1:34. Огонь распространился на площади в 1 тыс. кв. м.

На месте работали более 10 пожарных расчетов. Несколько человек увезли на «скорых». По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля. Людей эвакуировали, многие не успели забрать документы и вещи. Ликвидировать возгорание удалось в 4:32. Причины пожара выясняются.
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