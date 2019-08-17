В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка

Несмотря на имеющиеся ранее судимости и отрицательные характеристики участкового, все трое избежали изолтяора временного содержания а определены под домашний арест

Постановлением Октябрьского районного суда гЛипецка в отношении троих липчан избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Как установлено материалами уголовного дела, в августе нынешнего года в парке Победы Липецка неизвестные лица подвергли избиению несовершеннолетнего и открыто похитили у него сотовый телефон.



СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.



В этот же день по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержаны три жителя Липецка.



Представленными суду материалами дела установлено, что каждый подозреваемый ранее судим за совершение преступлений против собственности, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуются отрицательно, неоднократно подвергались приводам в полицию.



В совершении данного преступления подозреваемые дали признательные показания, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

