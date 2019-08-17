сегодня, 11:29
В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка
Несмотря на имеющиеся ранее судимости и отрицательные характеристики участкового, все трое избежали изолтяора временного содержания а определены под домашний арест
Как установлено материалами уголовного дела, в августе нынешнего года в парке Победы Липецка неизвестные лица подвергли избиению несовершеннолетнего и открыто похитили у него сотовый телефон.
СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
В этот же день по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержаны три жителя Липецка.
Представленными суду материалами дела установлено, что каждый подозреваемый ранее судим за совершение преступлений против собственности, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуются отрицательно, неоднократно подвергались приводам в полицию.
В совершении данного преступления подозреваемые дали признательные показания, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Перри Мейсон
АНТИПУТ
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