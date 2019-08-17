Происшествия

сегодня, 11:29

В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка

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#ограбление
В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка

Несмотря на имеющиеся ранее судимости и отрицательные характеристики участкового, все трое избежали изолтяора временного содержания а определены под домашний арест

Постановлением Октябрьского районного суда гЛипецка в отношении троих липчан избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как установлено материалами уголовного дела, в августе нынешнего года в парке Победы Липецка неизвестные лица подвергли избиению несовершеннолетнего и открыто похитили у него сотовый телефон.

СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержаны три жителя  Липецка.

Представленными суду материалами дела установлено, что каждый подозреваемый ранее судим за совершение преступлений против собственности, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуются отрицательно, неоднократно подвергались приводам в полицию.

В совершении данного преступления подозреваемые дали признательные показания, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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#ограбление

Комментарии (5)

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Перри Мейсон

24 минуты назад
Онижедети...
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АНТИПУТ

31 минуту назад
Почему домашний арест.Это сестры васильевы.
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Назад в 90е

49 минут назад
Мдаа такую хрень практиковали в 90е все быдло личности. Уровень развития на лицо - заработать умом не судьба, заработать физ. силой лень, на * конец украсть ума и смекалки нет, обмануть тоже мозга не хватает - а вот гоп стоп это прям по бычачьи, по тупорылому - родители наверное Неандертальцы. Надеюсь им в жизни придётся столкнуться с такими же оленями в расчёте 1 к 3 или лучше 1 к 5. Видели бы вы как такие гопники включают заднюю от * плачут и соплёй до земли)))))
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Злой Медик

53 минуты назад
Полиции некогда заниматься преступлениями,они бабушек за торговлю укропом на остановках разгоняют! Пропорция такова:на одну бабку два балбеса в погонах с дубинами!
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Отпетушитель

сегодня, 11:46
На лицо рецидив ,петушение их спасёт!
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