Общество
сегодня, 08:48
Липчане считают справедливой зарплатой 59 тысяч рублей
Липчане называют сумму наименьшую, чем жители других регионов
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на данные соцопроса. Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.
Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения.
В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?»
Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб., в Хабаровске — 75 тыс. руб.
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата.
Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения.
В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?»
Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб., в Хабаровске — 75 тыс. руб.
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата.
гостья
Пешеход
Линда
Алканы 15-го
макс
Милая Оксана
гость
липчанка
Будет справедливо !