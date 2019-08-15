Общество

сегодня, 08:48

Липчане считают справедливой зарплатой 59 тысяч рублей

9 1044
#зарплата
Липчане считают справедливой зарплатой 59 тысяч рублей

Липчане называют сумму наименьшую, чем жители других регионов

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на данные соцопроса. Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.

Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения.

В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?»

Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб., в Хабаровске — 75 тыс. руб.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата. 


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#зарплата

Комментарии (9)

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гостья

2 минуты назад
только сделайте такую зарплату и еще больше отнесут на жрачку во всякие фуд корты и на шмотки, потому что другого у нас не строят
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Пешеход

28 минут назад
это чистыми или грязными?
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Линда

54 минуты назад
А интересно это кто получает такую зарплату,если люди вмахивают на комбинате и зарплата около 30000
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Алканы 15-го

сегодня, 09:26
Нам хватает и по 10 тысяч. Всю жизнь не работали, а получаем, а кто горбатился- получают ненамного больше. Пойло, порево- по доступным ценам на мини-рынке 15 мкр
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макс

сегодня, 09:22
кого интересует как они считают.работайте за еду!
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Милая Оксана

сегодня, 09:01
При условии что бензин будет стоить, десять рублей, ведро
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гость

сегодня, 09:01
липчанка, ну , так мадам , на какой баррикаде вы сейчас , куда , чаек и печеньки подносить ?
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липчанка

сегодня, 08:57
я всегда говорила что в Липецке живут терпилы и гнуты
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Будет справедливо !

сегодня, 08:56
Выгнать Путина к чёртовой матери !.
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