Общество
сегодня, 12:58
Восстанавливать купеческий дом в Ельце приехали французы
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В Ельце продолжается «Том Сойер Фест»
Уже почти три месяца в Ельце проходит «том Сойер Фест». GOROD48 неоднократно писал об этом движении, волонтеры которого восстанавливают старинные дома и усадьбы по всей России.
В Ельце Томы Сойеры в прошлом году восстановили часть белокаменной мостовой. А в этом году восстанавливают дому купца Поваляева. Помогать елецким волонтерам этим летом приезжали четыре студентки из Испании.
А на днях в Ельце высадился и французский десант. Парни из Франции – Тома, Тео и Йоани внесли в работы ускорение. Они оказались настоящими мастерами, и буквально за день очистили весь фасад старинного дома.
В Ельце Томы Сойеры в прошлом году восстановили часть белокаменной мостовой. А в этом году восстанавливают дому купца Поваляева. Помогать елецким волонтерам этим летом приезжали четыре студентки из Испании.
А на днях в Ельце высадился и французский десант. Парни из Франции – Тома, Тео и Йоани внесли в работы ускорение. Они оказались настоящими мастерами, и буквально за день очистили весь фасад старинного дома.
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А наших к ним
Старец 7
????
Перри Мейсон
гость
Ржунемагу
гость
Коробами..
Старец 7
гость