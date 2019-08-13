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сегодня, 12:58

Восстанавливать купеческий дом в Ельце приехали французы

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#Том Сойер Фест #
Восстанавливать купеческий дом в Ельце приехали французы

В Ельце продолжается «Том Сойер Фест»

Уже почти три месяца в Ельце проходит «том Сойер Фест». GOROD48 неоднократно писал об этом движении, волонтеры которого восстанавливают старинные дома и усадьбы по всей России.

В Ельце Томы Сойеры в прошлом году восстановили  часть белокаменной мостовой.  А в этом году восстанавливают дому купца Поваляева.  Помогать елецким волонтерам этим летом приезжали четыре студентки из Испании.

А на днях в Ельце высадился и французский десант. Парни из Франции – Тома, Тео и Йоани внесли в работы ускорение. Они оказались настоящими мастерами, и буквально за день очистили весь фасад старинного дома. 

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#Том Сойер Фест #

Комментарии (11)

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А наших к ним

1 минуту назад
НотрДамм отстраивать ))))
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Старец 7

5 минут назад
????, в Париже. Улицу не знаю, но там подскажут наверняка.
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????

16 минут назад
Волонтёры, живут в гостинице по высшему обслуживанию,едят в ресторанах. А где записаться в такие Волонтёры?
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Перри Мейсон

27 минут назад
Старец 7, страны Балтии могут вести разговоры о чем угодно...
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гость

30 минут назад
Ржунемагу, а нету своих , закончились как-то незаметно . Говорят ссут в подъездах , и больше не на что не годны !
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Ржунемагу

33 минуты назад
Жабоедов кормить не западло, а свои, что рукожопые ?
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гость

38 минут назад
Старец 7, затребуй.
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Коробами..

45 минут назад
Одни уже сахарный завод восстановили...
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Старец 7

47 минут назад
Перри Мейсон, так это ж общественники, им не запрещено. Я вот другое думаю; поскольку страны Балтии ведут разговоры о компенсации за период, который называют "советской оккупацией" и на Западе их вроде как поддерживают, то не затребовать ли нам компенсацию за сожжённую в 1812г Москву? Поджёг её Кутузов, но ведь из-за французов же...
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гость

49 минут назад
ты , и такие же провластные пропагандоны , да , остальные , нет !
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