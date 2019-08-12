Происшествия
сегодня, 16:47
Басманный суд заочно арестовал еще двух подозреваемых в убийстве липецкого летчика Олега Пешкова
4 586
Басманный суд Москвы арестовал заочно двух фигурантов уголовного дела об убийстве в Сирии в 2015 году командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и российского морского пехотинца Александра Позынича. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш.", - сказала представитель суда. Обвиняемые заочно объявлены в международный розыск.
Ранее СК РФ просил Басманный суд арестовать заочно двух фигурантов уголовного дела. "В Басманный районный суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш. Они объявлены в международный розыск", - сказала Царева.
Басманный суд уже арестовал заочно других граждан Сирии, сбивших 3 февраля 2018 года самолет командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории и причастных к гибели российского морпеха Позыныча и летчика Олега Пешкова. Они также объявлены в федеральный и международный розыск. Следствие устанавливает других соучастников преступления.
СК объединил в одно производство уголовные дела о гибели военнослужащих в Сирии. В феврале ТАСС сообщал о том, что Басманный суд санкционировал заочный арест в отношении девятерых граждан Сирии"
Напомним, военный летчик-снайпер подполковник Олег Пешков погиб 24 ноября в Сирии, когда его самолет СУ-24 сбил турецкий истребитель. Посмертно Олег Пешков удостоен звания Герой России. Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Олег Пешков посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Басманный суд ранее уже заочно арестовывал несколько человек подозреваемых в убийстве Олега Пешкова. Все они принадлежат к сирийским и турецким экстремистким группировкам.
"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш.", - сказала представитель суда. Обвиняемые заочно объявлены в международный розыск.
Ранее СК РФ просил Басманный суд арестовать заочно двух фигурантов уголовного дела. "В Басманный районный суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш. Они объявлены в международный розыск", - сказала Царева.
Басманный суд уже арестовал заочно других граждан Сирии, сбивших 3 февраля 2018 года самолет командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории и причастных к гибели российского морпеха Позыныча и летчика Олега Пешкова. Они также объявлены в федеральный и международный розыск. Следствие устанавливает других соучастников преступления.
СК объединил в одно производство уголовные дела о гибели военнослужащих в Сирии. В феврале ТАСС сообщал о том, что Басманный суд санкционировал заочный арест в отношении девятерых граждан Сирии"
Напомним, военный летчик-снайпер подполковник Олег Пешков погиб 24 ноября в Сирии, когда его самолет СУ-24 сбил турецкий истребитель. Посмертно Олег Пешков удостоен звания Герой России. Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Олег Пешков посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Басманный суд ранее уже заочно арестовывал несколько человек подозреваемых в убийстве Олега Пешкова. Все они принадлежат к сирийским и турецким экстремистким группировкам.
4 586
Перри Мейсон
Ы
Ваш
Нонка