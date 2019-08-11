Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году. Доходы семьи увеличиваются на $70 тыс. в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день, подсчитало агентство. В топ-10 также вошли семейства:



Марс, США (кондитерская компания Mars) — $126,5 млрд (+$37 млрд);

Кох, США (промышленная корпорация Koch Industries) — $125 млрд (+$26 млрд);

Аль-Сауд, правящая династия в Саудовской Аравии — $100 млрд;

Вертеймер, Франция (парфюмерный дом Chanel) — $57,6 млрд;

Дюма, Франция (модный дом Hermes) — $53,1 млрд;

Ван Дамм, де Мевиус и Шпельберх, Бельгия (пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev) — $52,9 млрд;

Бёрингер и фон Баумбах, Германия (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) — $51,9 млрд;

Амбани, Индия (промышленная группа Reliance Industries) — $50,4 млрд;

Каргилл и Макмиллан, США (корпорация по торговле продовольствием Cargill Inc) — $42,9 млрд.

