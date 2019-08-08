Общество

54 минуты назад

Спасатели предупредили липчан о дождях и сильном ветре

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#штормовое предупреждение
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Спасатели предупредили липчан о дождях и сильном ветре

Порывы ветра могут составлять до 21 метра в секунду

ГУ МЧС россии по Липецкой области распространило экстренное сообщение о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области с 18.00 8 августа по 18.00 9 августа.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00  08.08.2019 по 18.00 09.08.2019 ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Днем небольшие дожди. Ветер западной четверти 11-16 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура ночью  13-18, днем 22-27 градусов тепла. 
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#штормовое предупреждение
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Комментарии (2)

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ндаа

11 минут назад
Справедливый, сдует и рады все будут, особенно сами администрации, будет повод обзавестись новыми помещениями. :)
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Справедливый

34 минуты назад
Чтобы сдуло наши администрации липецка и области .
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