Спасатели предупредили липчан о дождях и сильном ветре

Порывы ветра могут составлять до 21 метра в секунду

ГУ МЧС россии по Липецкой области распространило экстренное сообщение о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области с 18.00 8 августа по 18.00 9 августа.



По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 08.08.2019 по 18.00 09.08.2019 ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Днем небольшие дожди. Ветер западной четверти 11-16 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

