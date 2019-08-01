сегодня, 10:21
Липецким школам и детским садам присвоят рейтинг
Управление образования и науки Липецкой области объявило тендер на аналитическое исследование работы 260 образовательных организаций региона. Итогом проверки станет составление рейтинга учреждений.
На сбор информации и подведение итогов исследователям дано 60 дней. За этот срок специалисты обязаны изучить нормативно-правовые базы учреждений, собрать мнения экспертов, изучить открытые источники, в том числе — сайты организаций. Эксперты обязаны оценить степень открытости и доступности информации об организациях, уровень комфорта в учреждениях, их доступность для инвалидов. Кроме того, специалисты должны выяснить насколько вежлив и доброжелателен персонал школ, детсадов и центров дополнительного образования, насколько удовлетворены качеством услуг их пользователи. Изучать мнения получателей услуг о качестве условий образования могут через анкетирование, интервью, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе — на официальных сайтах организаций.
Итогом работы станет систематизация выявленных положительных моментов и недостатков в работе организаций, разработка предложений по устранению недочетов, расчет показателей качества работы учреждений, где проводили независимую оценку. В завершении эксперты составят проект рейтинга — отдельно среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.
ясновидящая
350000 руб
Антонина
Наталья
липчанка
Мама дошкольника
Начинаем составлять рейтинг
Маска
Рацуха
Мама школьника