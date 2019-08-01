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сегодня, 10:21

Липецким школам и детским садам присвоят рейтинг

11 776
#образование #тендер #рейтинг
Липецким школам и детским садам присвоят рейтинг

Управление образования и науки Липецкой области объявило тендер на аналитическое исследование работы 260 образовательных организаций региона. Итогом проверки станет составление рейтинга учреждений.

Управление образования запустило электронный аукцион на сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий образования в подведомственных учреждениях. Всего эксперты проверят 260 организаций — почти половина из них это школы. Также исследователи оценят качество условий образования в детских садах и центрах дополнительного образования региона. Итогом их работы станет проект рейтингов этих организаций.На работу аналитиков управление образования выделило 350 000 рублей. Услуги оплатят из бюджета региона.

На сбор информации и подведение итогов исследователям дано 60 дней. За этот срок специалисты обязаны изучить нормативно-правовые базы учреждений, собрать мнения экспертов, изучить открытые источники, в том числе — сайты организаций. Эксперты обязаны оценить степень открытости и доступности информации об организациях, уровень комфорта в учреждениях, их доступность для инвалидов. Кроме того, специалисты должны выяснить насколько вежлив и доброжелателен персонал школ, детсадов и центров дополнительного образования, насколько удовлетворены качеством услуг их пользователи. Изучать мнения получателей услуг о качестве условий образования могут через анкетирование, интервью, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе — на официальных сайтах организаций.

Итогом работы станет систематизация выявленных положительных моментов и недостатков в работе организаций, разработка предложений по устранению недочетов, расчет показателей качества работы учреждений, где проводили независимую оценку. В завершении эксперты составят проект рейтинга — отдельно среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.


11 776
#образование #тендер #рейтинг

Комментарии (11)

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ясновидящая

1 минуту назад
по какому принципу!? одной школе все, другим - ничего. новым все, старым- ничего
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350000 руб

6 минут назад
Выделили им на 2 месяца. А что,это разве не входит в их обязанности должностные? Информация у них вся уже есть, отчёты все им давно сдали. Я представляю последствия данного рейтинга.
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Антонина

13 минут назад
Рейтинг по поборам?
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Наталья

13 минут назад
Рейтинг чиновников образования надо сделать и 100 чел последних из рейтинга уволить и направить работать в школы. Пусть проведут 36 уроков в неделю, олимпиады, классное руководство, тогда и посмотрим их рейтинг.
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липчанка

28 минут назад
Какие рейтинги когда на Соколе все школы переполнены,дети задыхаются, особенно 1-я смена, они рейтинги устраивают,отожрали рожи от безделья и сидят выдумывают,бездельники хреновы.Подняли бы свои ж.....эксперты хреновы
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Мама дошкольника

42 минуты назад
Детский сад 64----- 3000р
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Начинаем составлять рейтинг

54 минуты назад
школ и детских садов с самыми большими поборами. 59 Прогимназия-5000 тысяч сбор и 1200 за охрану. Где больше?
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Маска

58 минут назад
Рейтинги присваивают пользователи.
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Рацуха

сегодня, 10:51
Присвоить рейтинги чинушам - пусть мерююцца ими друг перед другом, у кого длиннее.
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Мама школьника

сегодня, 10:44
Что бы потом денег больше собирать.Ни для кого не тайна какие поборы в 44,59,12 школах. Они же себя элитой считают
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