Спасатели установили в домах многодетных семей пожарные извещатели

На территории Липецкого района в домах семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Липецкой области установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, установка автономных дымовых извещателей в местах проживания семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, ведется с 2016 года. В каждом районе области созданы профилактические группы, в которые входят сотрудники федерального государственного пожарного надзора, полиции, работники социальной защиты. В ходе совместной работы проводятся проверки мест проживания семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.



Работы по установке извещателей проводятся на безвозмездной основе, благодаря привлечению спонсорских средств. С начала 2016 года такую помощь уже получили свыше 600 семей.



По статистике основной причиной гибели людей в пожарах остается неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей, теплогенерирующих и бытовых газовых устройств. Большинство пожаров происходит ночью, гибель людей наступает в результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью автономного пожарного извещателя. Устройство работает от автономных элементов питания и реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.













