Общество

сегодня, 07:30

Спасатели установили в домах многодетных семей пожарные извещатели

4 354
#пожарные извещатели
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Спасатели установили в домах многодетных семей пожарные извещатели

На территории Липецкого района в домах семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Липецкой области установлены автономные дымовые пожарные извещатели. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, установка автономных дымовых извещателей в местах проживания семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, ведется с 2016 года. В каждом районе области созданы профилактические группы, в которые входят сотрудники федерального государственного пожарного надзора, полиции, работники социальной защиты. В ходе совместной работы проводятся проверки мест проживания семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Работы по установке извещателей проводятся на безвозмездной основе, благодаря привлечению спонсорских средств. С начала 2016 года такую помощь уже получили свыше 600 семей.

По статистике основной причиной гибели людей в пожарах остается неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей, теплогенерирующих и бытовых газовых устройств. Большинство пожаров происходит ночью, гибель людей наступает в результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью автономного пожарного извещателя. Устройство работает от автономных элементов питания и реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.






4 354
#пожарные извещатели
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Комментарии (4)

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сёрфер

14 минут назад
пищалку поставили и хвалятся) если им сгореть так её либо хрен услышишь либо батарейка сядет и усё отработался извещатель)
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Гость

17 минут назад
Так в многодетных семьях или семьях в сложной жизненной ситуации??? Это совершенно разные вещи. Обратите внимание на название статьи и содержание текста
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отличник

18 минут назад
140 р. За 1 шт.
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вредный

32 минуты назад
впустую потраченные деньги .сигнал не придет на пульт мчс .лучше к школе собрали их детей.
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