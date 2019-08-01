сегодня, 07:30
Спасатели установили в домах многодетных семей пожарные извещатели
На территории Липецкого района в домах семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Липецкой области установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
Работы по установке извещателей проводятся на безвозмездной основе, благодаря привлечению спонсорских средств. С начала 2016 года такую помощь уже получили свыше 600 семей.
По статистике основной причиной гибели людей в пожарах остается неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей, теплогенерирующих и бытовых газовых устройств. Большинство пожаров происходит ночью, гибель людей наступает в результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью автономного пожарного извещателя. Устройство работает от автономных элементов питания и реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.
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