НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»

НЛМК завершил первый этап благоустройства парка «Лебединое озеро» - уникального экологического объекта на территории предприятия.

Как сообщили в ПАО «НЛМК», на территории Лебединого озера очистили от сухой поросли и обрезали хвойные деревья. По всему парку посадили более 230 новых саженцев ивы и липы, а также более 400 кустов можжевельника, спиреи, рододендрона, розы и миспантуса.Для удобства кормления птиц рядом с водоемом установили новую беседку, заменили лестницу от озера к вольерам, технические сооружения украсили натуральным камнем и деревом. Для птиц на поверхности водоема установили новые плавучие домики.После завершения работ более выразительный облик приобрели центральные ворота парка. Вместо старого забора появился новый, из натурального доломита. Вдоль него установили оригинальные цветочные клумбы.Работы по благоустройству продолжатся. В ближайшие годы планируется полностью очистить водоем от ила, реконструировать вольеры, построить новые технические помещения, а также пополнить парк новыми видами птиц.Экологический парк «Лебединое озеро» расположен на территории более 5 гектаров между первым и вторым конверторными цехами НЛМК. Озеро создано в семидесятых годах прошлого века, водоем пополняется прошедшей очистку технологической водой. Сейчас здесь живут более 500 птиц 40 видов, 20 из них считаются редкими. Многие из птиц способны обитать только в природных или близких к ним условиях. Благодаря созданным условиям особо требовательные к среде обитания особи долго живут и приносят потомство. За состоянием пернатых регулярно следят девять работников парка.На протяжении многих лет Лебединое озеро является экологическим индикатором состояния окружающей среды на предприятии. Сотрудники парка тесно сотрудничают с ведущими российскими зоопарками и заповедниками для пополнения и обновления поголовья редких птиц. В ближайшее время планируется издание книги об уникальной фауне Лебединого озера.