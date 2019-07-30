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36 минут назад

НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»

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#экология #парк «Лебединое озеро»
НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»

НЛМК завершил первый этап благоустройства парка «Лебединое озеро» - уникального экологического объекта на территории предприятия. 

Как сообщили в ПАО «НЛМК», на территории Лебединого озера очистили от сухой поросли и обрезали хвойные деревья. По всему парку посадили более 230 новых саженцев ивы и липы, а также более 400 кустов можжевельника, спиреи, рододендрона, розы и миспантуса.  

Для удобства кормления птиц рядом с водоемом установили новую беседку, заменили лестницу от озера к вольерам, технические сооружения украсили натуральным камнем и деревом. Для птиц на поверхности водоема установили новые плавучие домики. 

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После завершения работ более выразительный облик приобрели центральные ворота парка. Вместо старого забора появился новый, из натурального доломита. Вдоль него установили оригинальные цветочные клумбы.  

Работы по благоустройству продолжатся. В ближайшие годы планируется полностью очистить водоем от ила, реконструировать вольеры, построить новые технические помещения, а также пополнить парк новыми видами птиц.  

Экологический парк «Лебединое озеро» расположен на территории более 5 гектаров между первым и вторым конверторными цехами НЛМК. Озеро создано в семидесятых годах прошлого века, водоем пополняется прошедшей очистку технологической водой. Сейчас здесь живут более 500 птиц 40 видов, 20 из них считаются редкими. Многие из птиц способны обитать только в природных или близких к ним условиях. Благодаря созданным условиям особо требовательные к среде обитания особи долго живут и приносят потомство. За состоянием пернатых регулярно следят девять работников парка.  

На протяжении многих лет Лебединое озеро является экологическим индикатором состояния окружающей среды на предприятии. Сотрудники парка тесно сотрудничают с ведущими российскими зоопарками и заповедниками для пополнения и обновления поголовья редких птиц. В ближайшее время планируется издание книги об уникальной фауне Лебединого озера.   
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#экология #парк «Лебединое озеро»

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