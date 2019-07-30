Общество
сегодня, 12:37
Дмитрий Аверов: «Мы работаем над реструктуризацией задолженности «Генборга»
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По данным GOROD48, речь идет о сумме под миллиард рублей.
Завод «Генборг», входящий в региональный кластер «Долина машиностроения», объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением еще в апреле. Обещали простой на неделю, а оказалось, что завод не работает до сих пор, а его коллектив не видел зарплаты с февраля. Что делает администрация области, чтобы снять проблему?
- К сожалению, мы еще не разрулили, как бы нам хотелось, ситуацию до конца. Нам необходимо реструктуризовать ряд финансовых обязательств «Генборга» перед банками, и решение проблемы, к сожалению, зависит не только от администрации области, - сообщил GOROD48 вице-губернатор Дмитрий Аверов.
По данным GOROD48, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей.
- Мы готовы со своей стороны предложить гарантию, частично покрывающую обязательства предприятия перед кредиторами. Речь идет о 20 миллионах рублей, которые могут пойти на выплату налогов и зарплат, но это будет невозможно сделать без гарантии одного из коммерческих банков, перед которым у «Генборга» существуют кредитные обязательства. Переговоры очень тяжелые. Они идут в Москве и в двух других регионах. Мы пошагово пытаемся развязать клубок проблем, мешающим нормальной работе предприятия, имеющему, кстати, заказы, - сказал вице-губернатор.
По данным GOROD48, областным властям удалось решить вопрос реструктуризации задолженность «Генборга» по 700-миллионному кредиту Сбербанка.
Между тем, как уже сообщал GOROD48, имущество завода арестовано в рамках расследования возбужденного Усманским МСО СУ СК РФ по Липецкой области уголовного дела о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), потерпевшими по которому признаны 197 заводчан, долг предприятия перед которыми превысил более 20 млн рублей (арестовано имущество предприятия стоимостью более 15 млн рублей, установлена личная собственность директора ООО «Генборг», превышающая 4,5 млн рублей). К тому же в отношении предприятия ведутся арбитражные процессы. Так, липецкое ООО «Строй-опт» подало, а затем отозвало из областного Арбитражного суда иск о банкротстве завода электродвигателей (по весне «Строй-опт» взыскал с предприятия 2,2 млн рублей долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов). Другие кредиторы взыскали с начала года с усманского предприятия более 15 млн рублей.
ООО «GENBORG» входит в группу компаний ООО «ЦНО-Химмаш», головным предприятием группы компаний является ООО «П «ЦНО-Химмаш» (в состав компании также входят ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «ПК ЭНВЕТ», ООО «ИК Теплогазстрой» и ООО «МП Спецконструкция»). На сайте предприятия заявлено производство «всей гаммы низковольтных взрывобезопасных и общепромышленных электродвигателей..., широко применяющихся в нефтегазовой, угольной и других отраслях промышленности…, в атомной промышленности и ВПК, что позволяет решить задачи импортозамещения при сохранении качества продукции». На сайте завода обещали создать прецедент появления в России отечественного производства европейского типа, предлагающий потребителю высоконадежные электродвигатели до 400 кВт образцового качества по приемлемым ценам. Также завод анонсировал выпуск 25 тысяч электродвигателей в год, а в 2019 году - занять 5-8% российского рынка. Также было обещано, что предприятие начнет выпускать ветрогенераторы мощностью 1 МВт. Мол, 20 таких «ветряков» смогут обеспечить электроэнергией все действующие предприятия ОЭЗ «Липецк», а начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых обещал, что первые такие установки появятся в регионе уже в этом году.
Альберт Соковых на своей прошлогодней пресс-конференции связал усманское предприятие с ООО «ЛТК «Свободный Сокол», где было обещано производство для ветроэнергетических установок металлоконструкций и Липецким станкостроительным предприятием, где должны были производить обработку узлов и деталей. Оба эти предприятия сейчас фигурируют в уголовных делах, а руководство Липецкого станкостроительного предприятия вообще арестовано по обвинению в мошенничестве.
Завод «Генборг» построили в 2016 году за 1,4 млрд рублей (710 миллионов дал Сбербанк, а 330 млн рублей на семь лет под 5% годовых - государственный Фонд развития промышленности). По данным агентства rusprofile, выручка завода «Генборг» в 2017 году составила 60 млн рублей, а общие убытки превысили 208 млн рублей. Усманский завод фигурирует в нескольких арбитражных процессах, причем в десяти из них - как ответчик. Общая сумма исковых требований к предприятию превышает 12,9 млн рублей.
- К сожалению, мы еще не разрулили, как бы нам хотелось, ситуацию до конца. Нам необходимо реструктуризовать ряд финансовых обязательств «Генборга» перед банками, и решение проблемы, к сожалению, зависит не только от администрации области, - сообщил GOROD48 вице-губернатор Дмитрий Аверов.
По данным GOROD48, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей.
- Мы готовы со своей стороны предложить гарантию, частично покрывающую обязательства предприятия перед кредиторами. Речь идет о 20 миллионах рублей, которые могут пойти на выплату налогов и зарплат, но это будет невозможно сделать без гарантии одного из коммерческих банков, перед которым у «Генборга» существуют кредитные обязательства. Переговоры очень тяжелые. Они идут в Москве и в двух других регионах. Мы пошагово пытаемся развязать клубок проблем, мешающим нормальной работе предприятия, имеющему, кстати, заказы, - сказал вице-губернатор.
По данным GOROD48, областным властям удалось решить вопрос реструктуризации задолженность «Генборга» по 700-миллионному кредиту Сбербанка.
Между тем, как уже сообщал GOROD48, имущество завода арестовано в рамках расследования возбужденного Усманским МСО СУ СК РФ по Липецкой области уголовного дела о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), потерпевшими по которому признаны 197 заводчан, долг предприятия перед которыми превысил более 20 млн рублей (арестовано имущество предприятия стоимостью более 15 млн рублей, установлена личная собственность директора ООО «Генборг», превышающая 4,5 млн рублей). К тому же в отношении предприятия ведутся арбитражные процессы. Так, липецкое ООО «Строй-опт» подало, а затем отозвало из областного Арбитражного суда иск о банкротстве завода электродвигателей (по весне «Строй-опт» взыскал с предприятия 2,2 млн рублей долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов). Другие кредиторы взыскали с начала года с усманского предприятия более 15 млн рублей.
ООО «GENBORG» входит в группу компаний ООО «ЦНО-Химмаш», головным предприятием группы компаний является ООО «П «ЦНО-Химмаш» (в состав компании также входят ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «ПК ЭНВЕТ», ООО «ИК Теплогазстрой» и ООО «МП Спецконструкция»). На сайте предприятия заявлено производство «всей гаммы низковольтных взрывобезопасных и общепромышленных электродвигателей..., широко применяющихся в нефтегазовой, угольной и других отраслях промышленности…, в атомной промышленности и ВПК, что позволяет решить задачи импортозамещения при сохранении качества продукции». На сайте завода обещали создать прецедент появления в России отечественного производства европейского типа, предлагающий потребителю высоконадежные электродвигатели до 400 кВт образцового качества по приемлемым ценам. Также завод анонсировал выпуск 25 тысяч электродвигателей в год, а в 2019 году - занять 5-8% российского рынка. Также было обещано, что предприятие начнет выпускать ветрогенераторы мощностью 1 МВт. Мол, 20 таких «ветряков» смогут обеспечить электроэнергией все действующие предприятия ОЭЗ «Липецк», а начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых обещал, что первые такие установки появятся в регионе уже в этом году.
Альберт Соковых на своей прошлогодней пресс-конференции связал усманское предприятие с ООО «ЛТК «Свободный Сокол», где было обещано производство для ветроэнергетических установок металлоконструкций и Липецким станкостроительным предприятием, где должны были производить обработку узлов и деталей. Оба эти предприятия сейчас фигурируют в уголовных делах, а руководство Липецкого станкостроительного предприятия вообще арестовано по обвинению в мошенничестве.
Завод «Генборг» построили в 2016 году за 1,4 млрд рублей (710 миллионов дал Сбербанк, а 330 млн рублей на семь лет под 5% годовых - государственный Фонд развития промышленности). По данным агентства rusprofile, выручка завода «Генборг» в 2017 году составила 60 млн рублей, а общие убытки превысили 208 млн рублей. Усманский завод фигурирует в нескольких арбитражных процессах, причем в десяти из них - как ответчик. Общая сумма исковых требований к предприятию превышает 12,9 млн рублей.
7 685
LIDIJA
гость
LIDIJA
гость
А. Паршев
Увася
Похоронят его.