Общество
42 минуты назад
В Липецкой области на неделю остановился завод «Генборг»
На предприятии отказались комментировать ситуацию.
Заводе «Генборг», входящем в региональный кластер «Долина машиностроения», объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением. В приказе по предприятию, подписанном его гендиректором и одним из трех соучредителей Федором Дудиным, сказано, что простой продлится до 21 апреля. Персоналу завода обещана выплата на протяжении простоя двух третей заработка.
GOROD48 несколько раз пытался получить комментарии руководства предприятия, но нам в них отказали.
ООО «GENBORG» входит в группу компаний ООО «ЦНО-Химмаш», головным предприятием группы компаний является ООО «П «ЦНО-Химмаш» (в состав компании также входят ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «ПК ЭНВЕТ», ООО «ИК Теплогазстрой» и ООО «МП Спецконструкция»). На сайте предприятия заявлено производство «всей гаммы низковольтных взрывобезопасных и общепромышленных электродвигателей..., широко применяющихся в нефтегазовой, угольной и других отраслях промышленности…, в атомной промышленности и ВПК, что позволяет решить задачи импортозамещения при сохранении качества продукции». На сайте завода обещали создать прецедент появления в России отечественного производства европейского типа, предлагающий потребителю высоконадежные электродвигатели до 400 кВт образцового качества по приемлемым ценам.
Компания «Генборг», на которой работают 111 человек, кстати, известна своими громкими заявлениями. Так, на ее сайте заявлено, что усманское предприятие готово выпускать 25 тысяч электродвигателей в год, а к 2019 году планирует занять 5-8% российского рынка. Также было обещано, что предприятие начнет выпускать ветрогенераторы мощностью 1 МВт. Мол, 20 таких «ветряков» смогут обеспечить электроэнергией все действующие предприятия ОЭЗ «Липецк», а начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых обещал, что первые такие установки появятся в регионе уже в этом году.
Альберт Соковых на своей прошлогодней пресс-конференции связал усманское предприятие с ООО «ЛТК «Свободный Сокол», где было обещано производство для ветроэнергетических установок метеллоконструкций и Липецким станкостроительным предприятием, где должны были производить обработку узлов и деталей. Оба эти предприятия сейчас фигурируют в уголовных делах, а руководство Липецкого станкостроительного предприятия вообще арестовано по обвинению в мошенничестве.
По данным агентства rusprofile, выручка завода "Генборг" в 2017 году составила 60 млн рублей, а общие убытки превысили 208 млн рублей. Усманский завод фигурирует в пяти арбитражных процессах, причём в четырёх из них - как ответчик. Обща сумма исковых требований к предприятию превышает 14 млн рублей.
GOROD48 несколько раз пытался получить комментарии руководства предприятия, но нам в них отказали.
ООО «GENBORG» входит в группу компаний ООО «ЦНО-Химмаш», головным предприятием группы компаний является ООО «П «ЦНО-Химмаш» (в состав компании также входят ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «ПК ЭНВЕТ», ООО «ИК Теплогазстрой» и ООО «МП Спецконструкция»). На сайте предприятия заявлено производство «всей гаммы низковольтных взрывобезопасных и общепромышленных электродвигателей..., широко применяющихся в нефтегазовой, угольной и других отраслях промышленности…, в атомной промышленности и ВПК, что позволяет решить задачи импортозамещения при сохранении качества продукции». На сайте завода обещали создать прецедент появления в России отечественного производства европейского типа, предлагающий потребителю высоконадежные электродвигатели до 400 кВт образцового качества по приемлемым ценам.
Компания «Генборг», на которой работают 111 человек, кстати, известна своими громкими заявлениями. Так, на ее сайте заявлено, что усманское предприятие готово выпускать 25 тысяч электродвигателей в год, а к 2019 году планирует занять 5-8% российского рынка. Также было обещано, что предприятие начнет выпускать ветрогенераторы мощностью 1 МВт. Мол, 20 таких «ветряков» смогут обеспечить электроэнергией все действующие предприятия ОЭЗ «Липецк», а начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых обещал, что первые такие установки появятся в регионе уже в этом году.
Альберт Соковых на своей прошлогодней пресс-конференции связал усманское предприятие с ООО «ЛТК «Свободный Сокол», где было обещано производство для ветроэнергетических установок метеллоконструкций и Липецким станкостроительным предприятием, где должны были производить обработку узлов и деталей. Оба эти предприятия сейчас фигурируют в уголовных делах, а руководство Липецкого станкостроительного предприятия вообще арестовано по обвинению в мошенничестве.
По данным агентства rusprofile, выручка завода "Генборг" в 2017 году составила 60 млн рублей, а общие убытки превысили 208 млн рублей. Усманский завод фигурирует в пяти арбитражных процессах, причём в четырёх из них - как ответчик. Обща сумма исковых требований к предприятию превышает 14 млн рублей.
Брыкина Е.М.
Бурых С.Ю.
skrip
негодяй
МИРОТВОРЕЦ
Усманец
Усманец
МИРОТВОРЕЦ
indezit
Усманец