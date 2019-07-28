Общество

10 минут назад

«Здесь птицы не поют, деревья не растут» - тут наши машины стоят (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
«Здесь птицы не поют, деревья не растут» - тут наши машины стоят (ФОТО)

Новая подборка примеров хамской парковки прямо на газонах.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 показываем липецких автохамов, мы не раз отмечали, что парковка на газонах – самый омерзительный вид неуважения к обществу и окружающему миру.

Но отдельные граждане словно бы задались целью оставлять свои машины на немногочисленных «зеленых островках», портя последние легкие города. И вдвойне неприятно, когда «в зелень» машины ставят даже там, где рядом с домами несложно отыскать место для парковки на асфальте, как на Игнатьева, 40, что на верхнем фото.

Игнатьева, 41.jpeg

Тот же адрес. Но некоторые считают, что вправе бросать «тачку» даже на детских площадках, ведь «у меня окна на ту сторону выходят».

P_20190714_092254.jpg

Ушинского, 28, снимок сделан 14.07 в 10:30. Еще один водитель словно задался целью отыскать последний кусочек зелени, чтобы распахать его шинами своего автомобиля.

P90717-135142.jpg

Стаханова, 30. Сфотографировано 17.07 в 13:40. Рядом стоят правильно припаркованные машины и возле них полно места. Но этому владельцу мега-крутой машины необходимо поставить машину прямо на газоне.

Катукова, 40.jpeg

Катукова, 40. Конечно, это район перегруженный автомобилями, но только один догадался поставить машину в траву.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

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