«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)

В ГИБДД нам посоветовали, как вернее добиться наказания для автохамов.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 пытаемся поставить на место самых зарвавшихся липецких автохамов, нам часто задают вопрос – а будет ли наказание для тех, кто паркуется не по правилам?

Примеры вынесения штрафов уже имеются. Ценный совет нам дали сотрудники ГИБДД по Липецкой области – необходимо, чтобы каждый присланный снимок сопровождался не только указанием, места, где был снят очередной горе-парковщик, но и содержал дату нарушения, в также время. В этом случае, если нарушение налицо, то автоинспекторы сумеют принять меры, а мнимые «хозяева жизни», возможно станут более осторожными, зная, что ни в любой момент могут попасть в объектив камеры любого липчанина.

Сегодняшняя подборка посвящена одной из самых омерзительных сторон автохамства – парковках на детских площадках, возле них и всему, от чего страдают не только взрослые, но и главные жители города – ребятишки.





Это тот же автомобиль, что и на верхнем снимке, брошенный его хозяином на улице Игнатьева (Военной городок) не месте игр детворы. Газон страдает, ребятам негде играть, но хозяину хоть бы что – главное, что его железяка утопает в зелени.





А на улице Плеханова газона уже нет – последнюю травинку вывели колесами. А есть выхлопы от авто, направленные прямо через забор на детский сад.





Там же. Можно придумать, например, такую подпись – "На этом месте могли бы играть ваши дети".





Детский садик №76, что на улице Терешковой. Два автомобиля заехали бы и на территорию, ДОУ, и, наверное, в саму бы группу, если бы не узковатые двери.





«Яжеотец» привез ребенка в садик. Он же «Якрутыш», «Уменяжемашина». А вот другим детишкам с родителями протиснуться в садик теперь непросто. Да и небезопасно, когда хдесь будут въезжать/выезжать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.