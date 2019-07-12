Общество

50 минут назад

«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)

17 745
#Автохамы #машины #парковки
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«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)

В ГИБДД нам посоветовали, как вернее добиться наказания для автохамов.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 пытаемся поставить на место самых зарвавшихся липецких автохамов, нам часто задают вопрос – а будет ли наказание для тех, кто паркуется не по правилам?

Примеры вынесения штрафов уже имеются. Ценный совет нам дали сотрудники ГИБДД по Липецкой области – необходимо, чтобы каждый присланный снимок сопровождался не только указанием, места, где был снят очередной горе-парковщик, но и содержал дату нарушения, в также время. В этом случае, если нарушение налицо, то автоинспекторы сумеют принять меры, а мнимые «хозяева жизни», возможно станут более осторожными, зная, что ни в любой момент могут попасть в объектив камеры любого липчанина.

Сегодняшняя подборка посвящена одной из самых омерзительных сторон автохамства – парковках на детских площадках, возле них и всему, от чего страдают не только взрослые, но и главные жители города – ребятишки.

Игнатьева, 41.jpeg

Это тот же автомобиль, что и на верхнем снимке, брошенный его хозяином на улице Игнатьева (Военной городок) не месте игр детворы. Газон страдает, ребятам негде играть, но хозяину хоть бы что – главное, что его железяка утопает в зелени.

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А на улице Плеханова газона уже нет – последнюю травинку вывели колесами. А есть выхлопы от авто, направленные прямо через забор на детский сад.

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Там же. Можно придумать, например, такую подпись – "На этом месте могли бы играть ваши дети".

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Детский садик №76, что на улице Терешковой. Два автомобиля заехали бы и на территорию, ДОУ, и, наверное, в саму бы группу, если бы не узковатые двери.

WhatsApp Image 2019-07-02 at 14.06.41.jpeg

«Яжеотец» привез ребенка в садик. Он же «Якрутыш», «Уменяжемашина». А вот другим детишкам с родителями протиснуться в садик теперь непросто. Да и небезопасно, когда хдесь будут въезжать/выезжать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

17 745
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (17)

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полный фуфломицин

1 минуту назад
и очередной фуфломатериал. а пафоса хоть отбавляй) комнатное поколение сидит в каменных квартирах и тыкает пальчиком в смартфоны. и им ваши, убитые к тому же, площадки, мягко говоря, не очень пригодились. но под них ток капусту пилить хорошо. примеры благоустройства мы видим каждый день на каждом шагу.
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л-а

2 минуты назад
такие фото выкладывают ненавистники, неудачники.Все хотят напакостить.Ни в одном фото не увидела ГАЗОНА.И нет фото , то рядом находится парковка свободная, куда якобы не хотят ставить машины.Где парковки?
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Если бы

3 минуты назад
Застройщики не экономии, на коммуникация, дорогах, строили бы широкие, просторные микрорайоны, то в новых микрорайона хотя бы было бы всё хорошо. Но увы, и там всё печально. Особенно Елецкий. Вообще пипец
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Гость

5 минут назад
Куда ставить? Сначала купи гараж!
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В России

7 минут назад
Мало земли. Лепят дома чуть ли не на друг дружке. Ладно раньше лепили дома друг к дружке, боялись поджёга, если злой сосед подожгёт соседский дом, то и сам сгорит, но сейчас? 21 век на дворе, а лепят всё как и в 18 веке. Земли мало? Нет. Так стройте дома так, что бы хватало места и на детские площадки, и на парковки.
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комисар

10 минут назад
Ну не говори скоты (увы капитализм)
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3434

11 минут назад
гостья кстати в том домишке , цена за метр , пока 55 000 р . !
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3434

13 минут назад
гостья строится один домишко , 100 квартир , к примеру , а в подземной парковке , 20 мест , и на улице , 10 ! А ЧТО ? И ничего ! Законно ? Законно !
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гостья

13 минут назад
один раз застала сцену, как мамочка подвезла своего ребенка, а охранник ей сказал убрать машину. Так там вой был на весь район. Она очень уж доказывала, что права, заведующей собиралась жаловаться. Конечно на что никто не понял))) Но охранник - молодец, поставил все таки ее на место)
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3434

14 минут назад
куда ставить-то? вместо того, чтобы обратиться к властям ======= Чинуши говорят - достаточно. ====== Можно песенку напеть ?
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