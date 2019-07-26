Улица Зегеля приобретет единый архитектурный облик

Напомним, что в 2018 году, в соответствии с планом капитального ремонта на ул. Зегеля в 5-ти многоквартирных домах были выполнены работы по капитальному ремонту фасадов с применением энергоэффективных решений, а в качестве финишного покрытия впервые была применена специальная самоочищающаяся краска с эффектом лотоса, которая должна обеспечить долговечность обновленных конструкций.

При этом, по 2-м домам №30 и №30 "а" работы не были запланированы и выполнены, так как многоквартирный дом №30 находился на специальном счете, а дом № 30а визуально является единым объектом с данным домом. Однако жители дома №30, видя, как преображаются фасады соседних домов, собрали общее собрание и приняли решение перейти на общий счет областного оператора. В результате изменения способа формирования, многоквартирные дома 30 и 30а по ул. Зегеля были включены в краткосрочный план капитального ремонта 2019 года.







На прошлой неделе по результатам конкурсной процедуры была определена подрядная организация, которая в ближайшее время приступит к ремонту. На данных домам будет реализовано то же архитектурное решение с применением технологии «мокрого фасада», что и на соседних домах.

Всего на сегодняшний день капитальный ремонт идет более чем в 200 домах региона, в том числе в 97 домах также идут работы по ремонту фасада.



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