Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом

Ночное рандеву на балконе закончилось уголовным делом.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело об избиении девушки. Знакомый нанес ей удар фарфоровой кружкой, и девушка получила травмы, оцененные врачами как вред здоровью средней тяжести.



К ответственности за преступление привлекли холостого бизнесмена. Он ударил девушку посудой в ночь с 28 на 29 апреля. Причиной для конфликта стала ссора. До этого в квартире в центре Липецка собралась шумная компания: бизнесмен и его приятель приехали в гости к девушке последнего, у той дома уже была ее сестра. Парни и девушки пили пиво, разливали его в фарфоровые кружки. В какой-то момент вечера подсудимый и потерпевшая оказались на балконе. Подсудимый рассказал, что у сестры хозяйки квартиры было плохое настроение, и она постоянно его оскорбляла. Бизнесмен просил ее прекратить ругаться, но та не унималась. В итоге парень якобы нечаянно махнул рукой, попал ею по фарфоровой кружке, и та угодила в лицо девушки. Показания свидетелей говорят о другой картине: парень намеренно буквально расплющил чашку с пивом о лицо потерпевшей. Итогом «случайности» стали множественные переломы костей носа, черепно-мозговая травма. Также на лице девушки навсегда останутся шрамы от порезов фарфором, она считает себе обезображенной.



Суд признал парня виновным в преступлении. Его на два года отправили в колонию-поселение. Также преступнику придется оплатить расходы потерпевшей на юристов (84 000 рублей) и выплатить ей компенсацию морального вреда в 200 000 рублей.