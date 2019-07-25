Происшествия

18 минут назад

Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом

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#драка #пиво #суд
Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом

Ночное рандеву на балконе закончилось уголовным делом.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело об избиении девушки. Знакомый нанес ей удар фарфоровой кружкой, и девушка получила травмы, оцененные врачами как вред здоровью средней тяжести.

К ответственности за преступление привлекли холостого бизнесмена. Он ударил девушку посудой в ночь с 28 на 29 апреля. Причиной для конфликта стала ссора. До этого в квартире в центре Липецка собралась шумная компания: бизнесмен и его приятель приехали в гости к девушке последнего, у той дома уже была ее сестра. Парни и девушки пили пиво, разливали его в фарфоровые кружки. В какой-то момент вечера подсудимый и потерпевшая оказались на балконе. Подсудимый рассказал, что у сестры хозяйки квартиры было плохое настроение, и она постоянно его оскорбляла. Бизнесмен просил ее прекратить ругаться, но та не унималась. В итоге парень якобы нечаянно махнул рукой, попал ею по фарфоровой кружке, и та угодила в лицо девушки. Показания свидетелей говорят о другой картине: парень намеренно буквально расплющил чашку с пивом о лицо потерпевшей. Итогом «случайности» стали множественные переломы костей носа, черепно-мозговая травма. Также на лице девушки навсегда останутся шрамы от порезов фарфором, она считает себе обезображенной.

Суд признал парня виновным в преступлении. Его на два года отправили в колонию-поселение. Также преступнику придется оплатить расходы потерпевшей на юристов (84 000 рублей) и выплатить ей компенсацию морального вреда в 200 000 рублей.
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#драка #пиво #суд

Комментарии (6)

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х

3 минуты назад
нужно из пластиковых стаканов пить.
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Умный чукща

5 минут назад
Наверное не дала в пердак себя потрогать однако
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КАжДЫЙ

6 минут назад
Спекулянт возомнил себя бизнесменом.
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Петруся

7 минут назад
Продажа трусов это ещё престижно. Но он скорее всего сортировал отходы, отделял бумажки от какашки.
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Походу,

10 минут назад
Она посмеялась над его бизнесом
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Че за бизнес?

11 минут назад
Продажа трусов в переходе?
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