Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
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Происшествия
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сегодня, 09:05
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80-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Стегаловка
Сгорела половина жилого дома и кровля надворной постройки.
Огонь уничтожил половину жилища и кровлю надворной постройки. С пламенем боролись два расчета пожарной охраны и четыре добровольца.
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