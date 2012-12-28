80-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Стегаловка

Сгорела половина жилого дома и кровля надворной постройки.

Ночью 20 августа в деревне Стегаловка Долгоруковского округа во время пожара в жилом доме погиб 80-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь уничтожил половину жилища и кровлю надворной постройки. С пламенем боролись два расчета пожарной охраны и четыре добровольца.