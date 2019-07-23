Сбежавших из детского лагеря подростков нашли

Как сообщал GOROD48, в ночь с 20.07.19 г. на 21.07.19 г. из ДОЛ «Елочка» Грязинского района Липецкой области пропали двое подростков - 16 и 17 лет.



Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", подростков нашли.



Как стало известно GOROD48, в ту ночь из лагеря "Ёлочка" сбежали 8 детей. Шестерых нашли 21 июля в районе ЛТЗ.



Двоих разыскали только сегодня.

