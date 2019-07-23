Происшествия
сегодня, 14:08
Сбежавших из детского лагеря подростков нашли
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Как сообщал GOROD48, в ночь с 20.07.19 г. на 21.07.19 г. из ДОЛ «Елочка» Грязинского района Липецкой области пропали двое подростков - 16 и 17 лет.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", подростков нашли.
Как стало известно GOROD48, в ту ночь из лагеря "Ёлочка" сбежали 8 детей. Шестерых нашли 21 июля в районе ЛТЗ.
Двоих разыскали только сегодня.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", подростков нашли.
Как стало известно GOROD48, в ту ночь из лагеря "Ёлочка" сбежали 8 детей. Шестерых нашли 21 июля в районе ЛТЗ.
Двоих разыскали только сегодня.
4 1022
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