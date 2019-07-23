Происшествия

сегодня, 14:08

Сбежавших из детского лагеря подростков нашли

4 1022
#поиск пропавших
Сбежавших из детского лагеря подростков нашли
Как сообщал GOROD48, в ночь с 20.07.19 г. на 21.07.19 г. из ДОЛ «Елочка» Грязинского района Липецкой области пропали двое подростков - 16 и 17 лет.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", подростков нашли.

Как стало известно GOROD48, в ту ночь из лагеря "Ёлочка" сбежали 8 детей. Шестерых нашли 21 июля в районе ЛТЗ.

Двоих разыскали только сегодня.
4 1022
#поиск пропавших

Комментарии (4)

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СТУДГОРОДОК, 26

29 минут назад
В детских лагерях свои недетские разборки. А если туда попадет такой мальчиш, как Ярик из 21 школы 15 мкр., который заявил трихомонадной бабке Марине, что зарежет одноклассника! Бегает, из кустов обзывает и оскорбляет престарелого соседа в присутстви товарищей во дворе. Сосед твердо решил: еще раз услышит от мальчиша-плохиша нецензурщину- пойдет в 21 школу и полицию! "Зарежу"- это заявил внук Толика, который за угрозы убийством вызывал 5 раз полицию. А за побои судил 2 раза! Семейка- жесть! Нынче Маринка промчалась мимо нашего первого подъезда с Толиком- на анализы
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Григорьев

50 минут назад
Перефразируя бородатый анекдот, у нас в стране есть лагеря не только для взрослых,но и для детей
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Алкаш

51 минуту назад
8 детей?!!! Интересно, что там такое происходят, если дети такими большими группами убегают…
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Люблю Город48

сегодня, 14:27
Нашли, а отпороть не забыли? Весь город на ушах! Дети в Сибири гибнут, горят. Генофонд убывает. И все от разгильдяйства. Все думают только о деньгах
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