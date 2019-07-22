Общество

сегодня, 18:24

Жительницу Данкова не пустили за границу из-за долга в 30 тысяч рублей

8 824
#Приставы #УФССП #долги
Жительницу Данкова не пустили за границу из-за долга в 30 тысяч рублей

Вылет дамы на пределы РФ не состоялся.

Жительница Дансковского района не смогла пройти пограничный контроль при выезде за рубеж из-за долга в 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, у дамы накопились имущественные налоги, дело дошло даже до суда, который подтвердил обязанность женщины расплатиться с государством. Однако по месту регистрации должница не проживала, в результате чего приставы вынесли постановление об ограничении даме выезда за границу.

Сама данковчанка узнала об этом только во время паспортного контроля, а затем сама была вынуждена разыскивать пристава, чтобы погасить долг. В настоящий момент вся сумма уплачена и, как заверили в УФССП, новой попытке покинуть пределы РФ уже ничего не будет угрожать.

Фото novostivolgograda.ru


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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (8)

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Mikl

29 минут назад
Согласен с мнением, что воровать надо с размахом миллиард, как председатель кооператива капитал инвест и спокойно через Белоруссию покинул родные пенаты. А сумма в тридцать тысяч она слишком заметна для закона которым ограничена предельная сумма для невыезда за границу 30 тысяч, свыше предельной суммы пограничники просто не замечают и пропускают за границу.
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Знакомый типаж

49 минут назад
Понапокупают по нескольку квартир и считают, что платить должны только там, где проживают. Зато на отдых бабло всегда имеется.
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Гыгы

51 минуту назад
Шельма решила потрахаться с верблюдами. Да не выпустили. Молодцы!
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Kot Begemot

57 минут назад
Скоро вся страна станет невыездной
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Алкаш

59 минут назад
C долгами в 30000 надо дома сидеть. Украла бы несколько миллионов, тогда бы и летела в свою зарницу.
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гость

сегодня, 18:45
Так тебе и надо !, откуда ты дебил знаешь за кого она голосовала?Совсем крыша поехала,а сам небось ссыкун ешё тот!
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Путлер мягко стелит !

сегодня, 18:37
Да только Botox жрать придётся !.
ответить

Так тебе и надо !

сегодня, 18:36
Не нужно было 18 марта за Путина и путирастов голосовать !. Рисовала в квадратике за путлера сердечко ,теперь сиди на крылечке !.
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