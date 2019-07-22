Жительницу Данкова не пустили за границу из-за долга в 30 тысяч рублей

Вылет дамы на пределы РФ не состоялся.

Жительница Дансковского района не смогла пройти пограничный контроль при выезде за рубеж из-за долга в 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, у дамы накопились имущественные налоги, дело дошло даже до суда, который подтвердил обязанность женщины расплатиться с государством. Однако по месту регистрации должница не проживала, в результате чего приставы вынесли постановление об ограничении даме выезда за границу.

Сама данковчанка узнала об этом только во время паспортного контроля, а затем сама была вынуждена разыскивать пристава, чтобы погасить долг. В настоящий момент вся сумма уплачена и, как заверили в УФССП, новой попытке покинуть пределы РФ уже ничего не будет угрожать.



Фото novostivolgograda.ru

