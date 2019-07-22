Происшествия
42 минуты назад
Полицейские с Камчатки ловили в Липецке мошенника
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Мошенника поймали и взяли с него подписку о невыезде
В Липецкой области камчатские полицейские задержали 30-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в том, что он обманом выудил у жителя Камчатки деньги.
Как сообщили ИА «Кам 24» в региональном управлении МВД России, мужчину задержали в рамках очередной командировки сотрудники уголовного розыска краевого Управления МВД совместно с коллегами из УМВД России по Липецкой области.
«В последних числах мая в полицию поступило заявление от жителя одного из отдаленных поселков края. Заявитель перевел 45 тысяч рублей неизвестному, представившемуся сотрудником полиции и сообщившим, что его сын задержан по подозрению в совершении преступления. Для улаживания проблем с законом лже-полицейский попросил деньги, которые посредством терминала оплаты сельчанин перевел на указанный злоумышленником номер телефона, даже не попытавшись для начала позвонить сыну», – пояснили в МВД.
Абонентский номер, на который были переведены денежные средства, был зарегистрирован за пределами Российской Федерации, однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен житель Липецка.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщили ИА «Кам 24» в региональном управлении МВД России, мужчину задержали в рамках очередной командировки сотрудники уголовного розыска краевого Управления МВД совместно с коллегами из УМВД России по Липецкой области.
«В последних числах мая в полицию поступило заявление от жителя одного из отдаленных поселков края. Заявитель перевел 45 тысяч рублей неизвестному, представившемуся сотрудником полиции и сообщившим, что его сын задержан по подозрению в совершении преступления. Для улаживания проблем с законом лже-полицейский попросил деньги, которые посредством терминала оплаты сельчанин перевел на указанный злоумышленником номер телефона, даже не попытавшись для начала позвонить сыну», – пояснили в МВД.
Абонентский номер, на который были переведены денежные средства, был зарегистрирован за пределами Российской Федерации, однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен житель Липецка.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1 361
бабка