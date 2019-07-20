В мире
12 минут назад
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда
На сайте стали появляться сообщения, содержащие нецензурную брань
Электронный почтовый ящик и Twitter полиции Лондона был взломан хакерами. От имени Скотланд-ярда начали публиковаться сообщения и рассылаться письма, в которых содержались нецензурные и оскорбительные выражения, сообщает Коммерсант со ссылкой на издание The Telegraph.
Некоторые сообщения касались призывов к освобождению репера Digga D, который в данный момент отбывает наказание в тюрьме. Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил в своем аккаунте Twitter о взломе и попросил игнорировать поступающие сообщения.
В полиции сообщили, что проблемы безопасности касаются только интернет-провайдера MyNewsDesk, который используется для публикации новостей. Остальные серверы Скотланд-ярда находятся под контролем. Спустя несколько часов сообщения из Twitter были удалены.
Некоторые сообщения касались призывов к освобождению репера Digga D, который в данный момент отбывает наказание в тюрьме. Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил в своем аккаунте Twitter о взломе и попросил игнорировать поступающие сообщения.
В полиции сообщили, что проблемы безопасности касаются только интернет-провайдера MyNewsDesk, который используется для публикации новостей. Остальные серверы Скотланд-ярда находятся под контролем. Спустя несколько часов сообщения из Twitter были удалены.