«Пятёрочка» приглашает липчан в Кению

У гостей торговой сети есть шанс стать настоящими исследователями Африки

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Почувствуй себя по-королевски», приуроченную к выходу на большие экраны художественного фильма студии Disney «Король Лев». У каждого гостя магазина есть шанс выиграть 500 различных призов, а также поездку в Кению для всей семьи.

Кения – это не только удивительная страна Восточной Африки, но и место, которым вдохновлялись создатели легендарного мультфильма «Король Лев», вышедшего на экраны в 1994 году. Это государство – одно из наиболее благоприятных мест континента для туризма. Каждый путешественник найдёт здесь что-то интересное для себя: уникальный водопад Томсона, национальные природные парки, памятники архитектуры, пляжный отдых. Однако самая известная достопримечательность Кении – это национальные парки и заповедники. Туристы со всего мира едут туда, чтобы посмотреть на диких животных в их естественной среде обитания.







Для того чтобы увидеть Кению своими глазами, нужно в период акции (со 2 по 29 июля 2019 г.) сделать хотя бы одну покупку в «Пятёрочке» в категории «детские товары», иметь активированную «Выручай-карту» и подтвердить своё участие в акции в личном кабинете программы лояльности.

«Король Лев» – неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярного мультфильма только в России соберёт у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, «Пятёрочка» в рамках своей новой акции даёт шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи», – комментирует старт акции директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Приобретая детские товары в период акции, у гостей торговой сети «Пятёрочка» есть возможность выиграть и другие призы с символикой «Короля Льва», а также получить двойные баллы на «Выручай – карту» за покупки из категории «детские товары».







Более подробно ознакомиться с условиями акции можно на сайте: korol-lev.5ka.ru.

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