Общество
сегодня, 12:56
Пасечникам компенсируют стоимость погибших пчел
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Также в администрации Липецкой области разработаны мероприятия для пресечение повторных случаев пчелиного мора.
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов, которые понесли ущерб в результате мора пчёл.
Так, на покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Средства будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области.
Помощь владельцам пасек окажут и сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно.
Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.
Напомним, что этим летом в регионе погибли более двух тысяч пчелосемей. Массовая гибель пчел зафиксирована в Воловском, Добринском, Добровском, Становлянском и Лебедянском районах.
Один из пострадавших пчеловодов - Виктор Сидоров, его пасека находится в селе Донские Избища Лебедянского района. По словам Виктора, на пасеке погибло все взрослое поголовье летных пчел, а новое развивается с дефектами.
- Мы даже не знаем, доживут ли пчелы до осени, перенесут ли зиму, - говорит Виктор Сидоров. – У меня было 150 племенных пчелосемей. Одна такая семья стоит около десяти тысяч рублей. Я ежегодно покупал 10 пчеломаток. Она одна стоит 100 евро. Так что по самым беглым подсчетам свой ущерб могу оценить в 1,5 миллиона рублей. И это не считая будущих затрат на переоборудование ульев. При этом восстановление прежнего поголовья займет не один год.
Самое главное, по мнению Виктора, в перечисленных мерах – это контроль над химикатами и их использованием.
- После обработки полей химикатами пропали даже осы и пчелоеды, которые раньше досаждали спокойной жизни пчел, - вспоминает Виктор Сидоров. – Буквально 2-3 года назад такого не происходило. Это говорит о том, насколько мощные пестициды начали использовать сельхозпредприятия в последнее время. Поэтому главная проблема именно в химикатах и их контроле.
Виктор Свиридов вспоминает, что после гибели насекомых пчеловоды обратились через инстаграм к врио губернатора Игорю Артамонову. Ответ пришел в течение пяти минут, а через десять на связь вышел его заместитель Николай Тагинцев. Кстати, информацию о мерах поддержки озвучил именно он.
Как сообщил GOROD48 начальник пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, механизм выплаты компенсаций разработают в течение 10 дней, после чего он будет опубликован в виде официального документа.
Так, на покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Средства будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области.
Помощь владельцам пасек окажут и сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно.
Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.
Напомним, что этим летом в регионе погибли более двух тысяч пчелосемей. Массовая гибель пчел зафиксирована в Воловском, Добринском, Добровском, Становлянском и Лебедянском районах.
Один из пострадавших пчеловодов - Виктор Сидоров, его пасека находится в селе Донские Избища Лебедянского района. По словам Виктора, на пасеке погибло все взрослое поголовье летных пчел, а новое развивается с дефектами.
- Мы даже не знаем, доживут ли пчелы до осени, перенесут ли зиму, - говорит Виктор Сидоров. – У меня было 150 племенных пчелосемей. Одна такая семья стоит около десяти тысяч рублей. Я ежегодно покупал 10 пчеломаток. Она одна стоит 100 евро. Так что по самым беглым подсчетам свой ущерб могу оценить в 1,5 миллиона рублей. И это не считая будущих затрат на переоборудование ульев. При этом восстановление прежнего поголовья займет не один год.
Самое главное, по мнению Виктора, в перечисленных мерах – это контроль над химикатами и их использованием.
- После обработки полей химикатами пропали даже осы и пчелоеды, которые раньше досаждали спокойной жизни пчел, - вспоминает Виктор Сидоров. – Буквально 2-3 года назад такого не происходило. Это говорит о том, насколько мощные пестициды начали использовать сельхозпредприятия в последнее время. Поэтому главная проблема именно в химикатах и их контроле.
Виктор Свиридов вспоминает, что после гибели насекомых пчеловоды обратились через инстаграм к врио губернатора Игорю Артамонову. Ответ пришел в течение пяти минут, а через десять на связь вышел его заместитель Николай Тагинцев. Кстати, информацию о мерах поддержки озвучил именно он.
Как сообщил GOROD48 начальник пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, механизм выплаты компенсаций разработают в течение 10 дней, после чего он будет опубликован в виде официального документа.
14 2073
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