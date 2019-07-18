Общество

сегодня, 12:56

Пасечникам компенсируют стоимость погибших пчел

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Пасечникам компенсируют стоимость погибших пчел

Также в администрации Липецкой области разработаны мероприятия для пресечение повторных случаев пчелиного мора. 

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов, которые понесли ущерб в результате мора пчёл.  
 
Так, на покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Средства будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области.  
 
Помощь владельцам пасек окажут и сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно.   
 
Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.  
 
Напомним, что этим летом в регионе погибли более двух тысяч пчелосемей. Массовая гибель пчел зафиксирована в Воловском, Добринском, Добровском, Становлянском и Лебедянском районах.  
 
Один из пострадавших пчеловодов - Виктор Сидоров, его пасека находится в селе Донские Избища Лебедянского района. По словам Виктора,  на пасеке погибло все взрослое поголовье летных пчел, а новое развивается с дефектами. 
 
- Мы даже не знаем, доживут ли пчелы до осени, перенесут ли зиму, - говорит  Виктор Сидоров. – У меня было 150 племенных пчелосемей. Одна такая семья стоит около десяти тысяч рублей. Я ежегодно покупал 10 пчеломаток. Она одна стоит 100 евро.  Так что по самым беглым подсчетам свой ущерб могу оценить в 1,5 миллиона рублей. И это не считая будущих затрат на переоборудование ульев. При этом восстановление прежнего поголовья займет не один год.  
 
Самое главное, по мнению Виктора, в перечисленных мерах – это контроль над химикатами и их использованием.  
 
- После обработки полей химикатами пропали даже осы и пчелоеды, которые раньше досаждали спокойной жизни пчел, - вспоминает Виктор Сидоров. – Буквально 2-3 года назад такого не происходило. Это говорит о том, насколько мощные пестициды начали использовать сельхозпредприятия в последнее время. Поэтому главная проблема именно в химикатах и их контроле.  
 
Виктор Свиридов вспоминает, что после гибели насекомых пчеловоды обратились через инстаграм к врио губернатора Игорю Артамонову. Ответ пришел в течение пяти минут, а через десять на связь вышел его заместитель Николай Тагинцев. Кстати, информацию о мерах поддержки озвучил именно он.  
 
Как сообщил GOROD48 начальник пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, механизм выплаты компенсаций разработают в течение 10 дней, после чего он будет опубликован в виде официального документа.
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Комментарии (14)

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Как гость
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ь

сегодня, 16:56
действительно-ли выплатят? пчеловоды напишите.
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Гость

сегодня, 16:33
Опять за счёт населения паариться врио, по факту решить проблемы комерсов за счёт народа. Так-же и с дольщиками, если бы Захарову столько земли на халяву нарезали он бы сам достроил все дома.
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Владельцы

сегодня, 16:23
сельхозпредприятий должны не только возместить затраты на восстановление пчелосемей и заплатить приличные штрафы ,что бы впредь было неповадно !
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!!!

сегодня, 16:20
А вообще, насколько помню, в соседней Тамбовской области, взыскивали с тех, кто свои поля бездумно опрыскивал. А здесь с чего-то из бюджета решили, судя по статье...
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!!!

сегодня, 16:17
А что эти 3500? Тут еще и за потерянную выгоду надо взыскать. Сезон впустую прошёл.
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146%

сегодня, 14:33
Если пчёл уничтожил конкретный человек конкретным решением - с какой стати налогоплательщики должны оплачивать причинённый ущерб?
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Мёда НЕТ

сегодня, 13:35
Кто по шапке получит ?
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Энтомолог.

сегодня, 13:28
Думаю, ума хватит, чтобы сначала получить деньги, а потом прогуляться на выборы? А то в этой стране за "базар" никто не отвечает. Посулят златые хоры, а потом на@й пошлют.
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ПРАВДА

сегодня, 13:20
Откуда денежки .Если Артамонов с своего кармана я за.А если с бюджета то против.Кто их траванул пусть с ними и судятся.А на будущее пусть они страховки оформляют на пчел.Пчеловоды налог не платят.Только обогащаются.
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Гость

сегодня, 13:12
Это уже статистика, не в одной ЛО
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