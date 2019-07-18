Происшествия

вчера, 20:32

На улице Студеновской уходивший от погони водитель устроил аварию

48 6348
#авария #ДТП
6
На улице Студеновской уходивший от погони водитель устроил аварию

В Липецке на улице Студеновской напротив Педагогического университета автомобиль "ВАЗ" врезался в "Рено Дастер", а затем в еще один "Рено". 

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По словам очевидцев аварии, водитель "ВАЗа" уходил от погони за ним экипажа ДПС.

- Сегодня вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от граждан о том, что со стороны Сокола в город въехал автомобиль "ВАЗ-2110" с пьяным водителем за рулем, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. -  Сообщение для проверки передали ближайшему к маршруту движения "ВАЗа" экипажу ДПС.

Как рассказывают в пресс-службе, экипаж сразу заметил машину нарушителя, но преследование только успел начать: прямо на глазах полицейских "ВАЗ" выскочил на встречную полосу и врезался в "Рено Дастер". 

После этого удара "ВАЗ" отскочил назад и врезался еще в один "Рено".

В аварии пострадали четыре человека: двое юношей лет 18 и девушка из "ВАЗа", и женщина-водитель "Рено". Всех доставили в больницу.




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48 6348
#авария #ДТП
6

Комментарии (48)

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Факт

5 минут назад
Вика, ты такая же безмозговая как эти черти на десятке. Тебе надо было с ними ехать в этой десятке до ближайшего столба.
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Увася

11 минут назад
Жаль что на пути этого биомусора встретился Дастер, лучше бы Камаз или Урал.
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Витек

15 минут назад
Вика, ты тоже конченная.
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)))))

25 минут назад
Вика, вот гаишники какие плохие, напугали пьяных придурки, не дали кого-нибудь переехать. В суд надо на них подать, мешают быдлу развлекаться))))
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мы

38 минут назад
Злой., мы малолетние п ...сы и сасем за 8 баксов
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А может, по причине дурости

45 минут назад
Липецк, водятлов?
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Злой.

47 минут назад
Имена этих уродов на огласку. Линчевать будем сами.
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Липецк

48 минут назад
Это уже стопятьсотая авария на этом месте по причине преследования
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Влад

49 минут назад
Чтоб он сдох , этот сопливый водятел!!!
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Ну да,пущай ездят,

57 минут назад
Кока Клюшкин, других давят.Нет уж, лучше пусть они сами...
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