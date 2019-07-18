вчера, 20:32
На улице Студеновской уходивший от погони водитель устроил аварию
В Липецке на улице Студеновской напротив Педагогического университета автомобиль "ВАЗ" врезался в "Рено Дастер", а затем в еще один "Рено".
- Сегодня вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от граждан о том, что со стороны Сокола в город въехал автомобиль "ВАЗ-2110" с пьяным водителем за рулем, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сообщение для проверки передали ближайшему к маршруту движения "ВАЗа" экипажу ДПС.
Как рассказывают в пресс-службе, экипаж сразу заметил машину нарушителя, но преследование только успел начать: прямо на глазах полицейских "ВАЗ" выскочил на встречную полосу и врезался в "Рено Дастер".
После этого удара "ВАЗ" отскочил назад и врезался еще в один "Рено".
В аварии пострадали четыре человека: двое юношей лет 18 и девушка из "ВАЗа", и женщина-водитель "Рено". Всех доставили в больницу.
Факт
Увася
Витек
)))))
мы
А может, по причине дурости
Злой.
Липецк
Влад
Ну да,пущай ездят,