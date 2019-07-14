В мире
сегодня, 09:03
США несут потери в Афганистане а Трамп делает странные заявления
С января по май 2019 г. в Афганистане погибли 950 человек, 2213 получили ранения различной степени тяжести.
Только за эти первые 5 месяцев текущего года по официальным данным в боях и от взрывов были убиты 8 американских военнослужащих, 34 были ранены в бою. В результате общее количество погибших военных США за 18 лет с начала операции (2001 г.) в мае достигло 1 894, говорится в докладе адресованном Конгрессу.
13 июля в ходе операции спецназа в афганской провинции Урузган погиб очередной боец сил спецопераций, Пентагон пока не назвал его данные.
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане. Обещание сомнительное, ведь президенты Штатов то и дело говорили о снижении американского военного контингента в разных странах. По итогу все это лишь оставалось словами.
«Мы должны наблюдать… Я бы оставил, и мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — высказался Трамп.
Он также назвал Афганистан «лабораторией террористов» и напомнил, что Штаты проводят там антитеррористическую зачистку с 2001 года. Тем временем еще в 2016 году экс-президент страны Хамид Карзай назвал присутствие США бесполезным.
Более того, он уверен в том, что действия американцев — военная интервенция, которая принесла лишь вред. По мнению экспертов, вторжение в Афганистан стало одним из самых крупных в истории НАТО.
«Что-то делается не так», — подытожил в свое время экс-президент страны. Карзай прав, ведь ежегодно территории Афганистана, контролируемые правительством, уменьшаются. Такие районы, как Муса-Кала, Сангин и Каджаки, не являются подконтрольными официальным властям.
Тем временем они граничат со странами СНГ. Огромной проблемой, которая во время присутствия американских военных только усугубилась, является наркоторговля. Почти 70% ВВП страны (почти 2 млрд евро) приходятся на торговлю запрещенными веществами. 93% опиума поставляется из Афганистана.
Несмотря на огромное количество военных США в этой стране, экспорт наркотиков только растет. В сравнении с 2001 годом он увеличился более чем в 100 раз. Примечательно, что Штаты при этом заявляют о борьбе с наркоторговлей.
На деле же американцы как раз узаконили ее в Афганистане и стали кураторами этого действа.
Что касается сокращения военного контингента, то вопрос возникал еще при Бараке Обаме. Разговор шел об уменьшении военных до 5 500 человек. Американский президент отказался от этой идеи. Теперь эту тему пытается обыграть и Трамп.
Так называемую войну в Афганистане Штаты уже давно проиграли. По словам американского генерала Джо Данфорда, там «нет военного решения». В рост идет только количество бомб и сбываемых наркотиков.
Поэтому, даже если Трамп выполнит свое обещание, в Афганистане ситуация уже вряд ли улучшится. Оставшиеся военные продолжат контролировать наркоторговлю в этой стране и сотрудничать с террористами, сообщает rusvesna.su
13 июля в ходе операции спецназа в афганской провинции Урузган погиб очередной боец сил спецопераций, Пентагон пока не назвал его данные.
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане. Обещание сомнительное, ведь президенты Штатов то и дело говорили о снижении американского военного контингента в разных странах. По итогу все это лишь оставалось словами.
«Мы должны наблюдать… Я бы оставил, и мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — высказался Трамп.
Он также назвал Афганистан «лабораторией террористов» и напомнил, что Штаты проводят там антитеррористическую зачистку с 2001 года. Тем временем еще в 2016 году экс-президент страны Хамид Карзай назвал присутствие США бесполезным.
Более того, он уверен в том, что действия американцев — военная интервенция, которая принесла лишь вред. По мнению экспертов, вторжение в Афганистан стало одним из самых крупных в истории НАТО.
«Что-то делается не так», — подытожил в свое время экс-президент страны. Карзай прав, ведь ежегодно территории Афганистана, контролируемые правительством, уменьшаются. Такие районы, как Муса-Кала, Сангин и Каджаки, не являются подконтрольными официальным властям.
Тем временем они граничат со странами СНГ. Огромной проблемой, которая во время присутствия американских военных только усугубилась, является наркоторговля. Почти 70% ВВП страны (почти 2 млрд евро) приходятся на торговлю запрещенными веществами. 93% опиума поставляется из Афганистана.
Несмотря на огромное количество военных США в этой стране, экспорт наркотиков только растет. В сравнении с 2001 годом он увеличился более чем в 100 раз. Примечательно, что Штаты при этом заявляют о борьбе с наркоторговлей.
На деле же американцы как раз узаконили ее в Афганистане и стали кураторами этого действа.
Что касается сокращения военного контингента, то вопрос возникал еще при Бараке Обаме. Разговор шел об уменьшении военных до 5 500 человек. Американский президент отказался от этой идеи. Теперь эту тему пытается обыграть и Трамп.
Так называемую войну в Афганистане Штаты уже давно проиграли. По словам американского генерала Джо Данфорда, там «нет военного решения». В рост идет только количество бомб и сбываемых наркотиков.
Поэтому, даже если Трамп выполнит свое обещание, в Афганистане ситуация уже вряд ли улучшится. Оставшиеся военные продолжат контролировать наркоторговлю в этой стране и сотрудничать с террористами, сообщает rusvesna.su