Происшествия
55 минут назад
В Липецке оцепили автобус
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Поступило сообщение о подозрительном предмете.
Полицейские и пожарные прибыли на остановку транспорта в поселке ЛТЗ. Там, в автобусе №1т, нашли подозрительный предмет.
Транспорт остановился возле школы №10. Территория вокруг автобуса оцеплена. Подозрительный предмет должны проверить кинологи.
Транспорт остановился возле школы №10. Территория вокруг автобуса оцеплена. Подозрительный предмет должны проверить кинологи.
5 1329
РжуНимагу...
РжуНимагу...
Алкаш
это вам не в СССР
ЯЯЯ