Происшествия

55 минут назад

В Липецке оцепили автобус

5 1329
#подозрительный предмет
1
В Липецке оцепили автобус

Поступило сообщение о подозрительном предмете.

Полицейские и пожарные прибыли на остановку транспорта в поселке ЛТЗ. Там, в автобусе №1т, нашли подозрительный предмет.

UgHwaiqtiz0.jpg

Транспорт остановился возле школы №10. Территория вокруг автобуса оцеплена. Подозрительный предмет должны проверить кинологи. 
5 1329
#подозрительный предмет
1

Комментарии (5)

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РжуНимагу...

3 минуты назад
Алкаш, в школе только старая бапка-сторожиха по тилявизиру грё.банное шоу Малахова и "Давай паженимся" со старой простит*ткой Гузеевой смотрит... :-))
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РжуНимагу...

21 минуту назад
Алкаш, проснись! Харэ бухать! Уже каникулы у школоты полтора месяца...
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Алкаш

24 минуты назад
Остановить автобус с взрывчаткой около школы — гениально!
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это вам не в СССР

45 минут назад
читать памятки по взрывному делу и инструкции по захвату автобусов это не читать плакаты " Слава КПСС!" в самой безопасной стране мира. при этом режиме могут убить и взорвать где угодно. даже в школе и детсаду.
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ЯЯЯ

51 минуту назад
Женский презерватив нашли!
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