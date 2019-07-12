Полицейские задержали подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов

Полицейские задержали двоих мужчин, промышлявших кражами велосипедов. Подозреваемых в кражах вычислили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город»



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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанных подозревают минимум в восьми кражах велосипедов. Отрабатывается их причастность к совершению подобных преступлений.



Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второму - ограничение свободы.



Преступления были раскрыты благодаря областной программе «Безопасный город». В ее рамках в Липецке работает более 100 видеокамер, которые и зафиксировали злоумышленников в момент совершения краж.





