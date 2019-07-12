сегодня, 12:45
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов
Полицейские задержали двоих мужчин, промышлявших кражами велосипедов. Подозреваемых в кражах вычислили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город»
Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второму - ограничение свободы.
Преступления были раскрыты благодаря областной программе «Безопасный город». В ее рамках в Липецке работает более 100 видеокамер, которые и зафиксировали злоумышленников в момент совершения краж.
Гость
Алкан 15 мкр
МИРОТВОРЕЦ