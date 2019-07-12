Происшествия

сегодня, 12:45

Полицейские задержали подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов

3 686
#кража

Полицейские задержали двоих мужчин, промышлявших кражами велосипедов. Подозреваемых в кражах вычислили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город»

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанных подозревают минимум в восьми кражах велосипедов. Отрабатывается их причастность к совершению подобных преступлений.

Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второму - ограничение свободы.

Преступления были раскрыты благодаря областной программе «Безопасный город». В ее рамках в Липецке работает более 100 видеокамер, которые и зафиксировали злоумышленников в момент совершения краж. 


3 686
#кража

Комментарии (3)

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Гость

14 минут назад
Теперь все кражи прицепят в городе а может и в области
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Алкан 15 мкр

54 минуты назад
Я велосипед держу на балконе, а потом кидаю его вниз с 5 этажа, что б не тащить по лестнице. А вообще, ездить пацанам вредно- яйца постоянно зажаты, ипотент вскоре будет
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 13:02
а особенно на 1:17 минуте .... образец юного липчанина .....
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