Жители общежития против улучшения жилищных условий

Жители общежития № 15 на улице Астраханской не допускают подрядную организацию для производства работ по капитальному ремонту. Дом был построен в 1985 году, в нем проживают 130 семей.

Напомним, что ранее собственники обратились к ВРИО главы администрации Липецкой области с жалобой на плохое техническое состояние дома – затопленный подвал, текущая крыша, плачевное состояние инженерных коммуникаций, фасада, мест общего пользования. Администрация города Липецка в рамках своих полномочий обратилось в область для переноса срока капитального ремонта с 2029 на 2019 год. Были внесены изменения в областную программу капитального ремонта, а также выделены дополнительные средства бюджета субъекта на проведение работ.

Фонд капитального ремонта Липецкой области в максимально возможные сжатые сроки провел торги на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

В ходе подготовки капитального ремонта с жителями дома были неоднократно проведены собрания с участием представителей Фонда капремонта, главой города Липецка Евгенией Уваркиной, представителями департамента ЖКХ г. Липецка. Однако, от собственников был получен отказ от проведения работ по капитальному ремонту, так как жители желают признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу. Основная причина, на которую ссылаются собственники, это повышенная влажность в помещениях. Стоит отметить, что в состав работ по капитальному ремонту по данному дому включены работы по гидроизоляции мест общего пользования с повышенной влажностью, которые решат данную проблему, о чем жители были уведомлены.

В соответствии с действующим законодательством в случае отказа (недопуска) собственников от проведения работ по капитальному ремонту, на основании Постановления № 620, ремонт будет перенесен на более поздний период.

Принимая во внимание, социальную значимость выполнения работ на данном объекте, а также то, что признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу относится к компетенции муниципального образования город Липецк, Фонд капитального ремонта активно взаимодействует с администрацией города Липецка. Вчера было проведено еще одно собрание с жителями с участием вице-мэра Михаила Щербакова и и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Константина Вострикова, на котором было принято решение о переносе срока капитального ремонта после рассмотрения межведомственной комиссией вопроса о признании дома аварийным.

«Проектная организация и наши специалисты неоднократно совершали выезды и проводили обследования данного общежития. Наша позиция - проведения капитального ремонта целесообразно и это решит проблемы граждан. При согласии граждан на проведение работ, уже к концу этого года семьи, которые проживают в общежитии № 15 по ул. Астраханской могли бы жить в комфортных условиях: с новыми душевыми, с обновленным фасадом, с замененными инженерными сетями дома и другими нужными этому дому работами. К сожалению, многократные собрания пока не дали такого результата, вчера жители в очередной раз отказались от капитального ремонта» - прокомментировал и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.



"PR"

