«КамАЗ» снес «десятку» с дороги

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали человека человека.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июля в Краснинском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 58-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда перекрестка и столкнулся с «ВАЗ-2110» 21-летнего парня. В ДТП пострадал 35-летний пассажир «десятки» - с травмами его госпитализировали.



В Липецке около полуночи на улице Передельческой 53-летний водитель «Лады-Гранты» вне пешеходного перехода сбил мужчину средних лет, личность которого устанавливается. С травмами его госпитализировали.



В Грязях на улице Гагарина «ВАЗ-2114» под управлением 30-летнего мужчины по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся со скутером с 16-летнего подростка. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка скутера.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1787 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1457 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



