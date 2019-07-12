Происшествия

34 минуты назад

«КамАЗ» снес «десятку» с дороги

2 861
#авария #ДТП
«КамАЗ» снес «десятку» с дороги

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали человека человека. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июля в Краснинском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 58-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда перекрестка и столкнулся с «ВАЗ-2110» 21-летнего парня. В ДТП пострадал 35-летний пассажир «десятки» - с травмами его госпитализировали.

В Липецке около полуночи на улице Передельческой 53-летний водитель «Лады-Гранты» вне пешеходного перехода сбил мужчину средних лет, личность которого устанавливается. С травмами его госпитализировали.

В Грязях на улице Гагарина «ВАЗ-2114» под управлением 30-летнего мужчины по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся со скутером с 16-летнего подростка. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка скутера.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1787 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1457 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Лорик

2 минуты назад
Человека человека это как??? Писаки...
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пострадали человека человека

3 минуты назад
выходит, двое. когда же вы, чурки, начнете сначала смотреть, что вы выкладываете. липецкстайл тупорылый
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