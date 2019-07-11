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Памятник Лермонтову установят в Липецкой области

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#Лермонтов #Кропотово
Памятник Лермонтову установят в Липецкой области

Поэт будет изображен в бурке и папахе

Празднование 205-летия со дня рождения русского поэта Михаила Лермонтова пройдет в Становлянском районе Липецкой области, где располагалось имение его семьи. В честь Лермонтова обустроят сквер, в котором установят памятник поэту, сообщил ТАСС глава Лукьяновского сельского поселения, на землях которого находилось имение, Евгений Черных.

"К юбилею Лермонтова в Лукьяновке создадим сквер и в нем установим двухметровый памятник поэту. Михаил Юрьевич будет изображен в бурке, с саблей в руке. Из областного бюджета на эти цели нам выделено 1,5 млн рублей, из них 1 млн рублей - на памятник поэту", - сказал Черных.

В Кропотово Лукьяновского сельсовета было имение отца поэта, которым он владел совместно с тремя сестрами. Сюда и вернулся после отставки 24-летний воспитатель Санкт-Петербуржского 1-го кадетского корпуса Юрий Петрович Лермонтов. Здесь он познакомился с дочерью пензенской помещицы, гостившей в соседнем селе у родных, Марией Арсеньевой. Они поженились и переехали в Тарханы, а в 1814 году в этой семье родился сын Михаил. 

Мать будущего поэта умерла рано, когда ему не было и трех лет. Воспитывался же Михаил Лермонтов у бабки-помещицы, из-за сложных взаимоотношений его отца – бедного дворянина с богатой тещей. Но Михаил Лермонтов часто гостил у отца и теток в Кропотово. Кстати, здесь у еще совсем юного 13-летнего поэта возникла первая любовь к кузине, Анне Столыпиной, о чем он позже не раз упомянет в стихах. 

Бывал в Кропотово Лермонтов и перед своей поездкой на Кавказ, откуда он уже не вернется. 

Кропотово сейчас почти исчезнувшее село. Дом Лермонтовых не сохранился. Его сожгли немцы в 1941-м. До недавних еще пор был цел фундамент, но и он несколько лет назад исчез с лица земли. Цел только частично старинный парк. 

Неподалеку от Кропотово было село Шипово, от которого сегодня осталась лишь церковь да старинный погост. В здешней Успенской церкви проходили все обряды, тут крестили Лермонтовых, тут их отпевали. В 1831 году, у гроба отца, Юрия Лермонтова, стоял на панихиде его сын Михаил Лермонтов. На смерть отца Михаил Юрьевич написал «Эпитафию»: 

Прости! увидимся ль мы снова? 

И смерть захочет ли свести 

Две жертвы жребия земного, 

Как знать! итак прости, прости!.. 

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал; 

Ты сам на свете был гоним, 

Ты в людях только зло изведал… 

Но понимаем был одним… 

До 1974 года могила отца Лермонтова находилась возле храма в Шипово. Потом ее перенесли в Тарханы, в фамильную усыпальницу. Но никто не может точно сказать — те ли останки перенесли. Поговаривают, что могилу отца поэта выбрали наобум. Так что не исключено, что прах отца Михаила Лермонтова и по сей день покоится возле храма в Шипово. Церковь же Успения и сейчас стоит в чистом поле, видная ото всюду. 
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#Лермонтов #Кропотово

Комментарии (5)

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Викторм

29 минут назад
Опять дурачье провального ноет про кризис два десятка лет... То-то при Ельцине праздник был... Ох, и дурни...
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Викторм

31 минуту назад
Хм... Не очень приятным человеком был Михаил Юрьевич, но поэтом первейшим. Поддержу, пожалуй. Это память. И детей надо учить. Хватало и здесь замечательных людей. Да и бюджетно. В Тарханах был. Ничего подобного не слышал. Да и Андронников был вполне убедителен в своих сочинениях. А он въедлив был чудовищно.
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*

36 минут назад
В стране кризис уже второй десяток лет. На образование, медицину, пенсии, - денег нет, а на памятники разные деньги находят. Что, с памятником Лермонтов станет более почитаем? Лучше его творчество изучайте в школах, институтах, просто для души читайте его произведения!
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А рядом

43 минуты назад
Памятник ПутинУ .
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 21:46
Деньги лишние , показушные твари.
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