В России

49 минут назад

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

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#связь
Как сообщают «Известия », Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи. По данным ведомства, во втором квартале этого года их количество возросло почти на 22% по сравнению с первым. 

Выяснилось, что людей мало волнуют проблемы со связью. При этом отмечается, что с ними бороться все равно невозможно, поскольку параметры качества связи в законодательстве не оговорены. 

Главными причинами жалоб стали навязываемые платные функции и завышение цен на услуги связи. 
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#связь

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