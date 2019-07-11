Общество

36 минут назад

30 липчан смогут бесплатно интересно провести время в Москве

1 656
#Москва #конкурс
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30 липчан смогут бесплатно интересно провести время в Москве

Посещение столицы будет организовано в рамках проведения «Дней Москвы в Липецкой области».

С 10 июля по 12 августа в рамках проведения акции «Дни Москвы в Липецкой области» среди жителей нашего региона разыграют 15 путевок на двоих на путешествие в столицу. Все желающие могут попробовать силы в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва», который ежегодно проходит в России при поддержке правительства Москвы и департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы. В 2019 году за незабываемое путешествие в Москву будет возможность побороться и у жителей Липецкой области.

Онлайн-конкурс проводится по серии номинаций:

- «Москва в красках» (участники от 7 лет и старше) - необходимо выполнить рисунок на тему города Москвы, в любой технике: акварель, гуашь, пастель, масло, карандаш, фломастер, графика или смешанная техника;
- номинация «Фотоквест «Москва в моем городе» (участники от 7 лет и старше) - необходимо разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах;
- номинация «Золотые руки» (участники от 7 лет и старше) - необходимо сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства;
- номинация «Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо написать стихотворение, посвященное Москве;
- номинация «Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» (участники от 7 лет и старше) - необходимо снять видеоролик (не более 30 секунд) с разрешением не менее 640х360, отражающий желание посетить столицу.

Главные призы — 15 путевок на двоих в Москву. Победителям конкурсов оплатят перелет в Москву или проезд в столицу и обратно, трансфер до гостиницы, размещение в отеле на двое суток, трехразовое питание и экскурсионную программу.
1 656
#Москва #конкурс
1

Комментарии (1)

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Золотые ручки

15 минут назад
лягу на диван и сделаю вешь своими руками.
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