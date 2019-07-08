Липчане обратили внимание на 5 000 городских проблем

Администрация ресурса КрасивыйЛипецк.рф подвела промежуточные итоги работы проекта за четыре года. Авторы идеи отмечают, что за этот срок липчане оформили более 5 000 жалоб на городские проблемы.

Все проблемы попадали на интерактивную карту и пересылались в соответствующие ведомства. За 4 года работы ресурса удалось добиться решения более 1 500 проблем, а также способствовать частичному решению более сотни вопросов благоустройства.



- Мы рады, что горожане довольно активно используют наш сайт практически во всех микрорайонах города и добиваются устранения многочисленных нарушений городской среды, делая Липецк более чистым, красивым и удобным. Всем неравнодушным жителям города говорим спасибо! Вы настоящие хозяева своего города! - обращаются авторы проекта к неравнодушным липчанам.



Напомним, проект КрасивыйЛипецк.рф был запущен в начале лета 2015 года. Ресурс был создан волонтерами. Сайт и мобильное приложение позволяют отправить жалобу по любой из множества городских проблем, тем самым дав старт её решению. Пользователь может сфотографировать проблемы благоустройства, загрузить их на сайт или в мобильное приложение, описав ситуацию и назвав адрес, а потом отслеживать решение вопроса. Обращение можно отсылать по 12 категориям городских проблем: велосипедизация, озеленение, люки, остановки, мусор, столбы и провода, реклама и торговля, памятники, фасады зданий, тротуары, дороги, детские и спортивные площадки.



Проект "Красивый Липецк" стал региональным продолжение идеи "Красивый Петербург", которая также направлена на гармонизацию городской среды.