Общество

39 минут назад

Липчане обратили внимание на 5 000 городских проблем

4 392
#красивыйлипецк #благоустройство
Липчане обратили внимание на 5 000 городских проблем

Администрация ресурса КрасивыйЛипецк.рф подвела промежуточные итоги работы проекта за четыре года. Авторы идеи отмечают, что за этот срок липчане оформили более 5 000 жалоб на городские проблемы.

Все проблемы попадали на интерактивную карту и пересылались в соответствующие ведомства. За 4 года работы ресурса удалось добиться решения более 1 500 проблем, а также способствовать частичному решению более сотни вопросов благоустройства.

- Мы рады, что горожане довольно активно используют наш сайт практически во всех микрорайонах города и добиваются устранения многочисленных нарушений городской среды, делая Липецк более чистым, красивым и удобным. Всем неравнодушным жителям города говорим спасибо! Вы настоящие хозяева своего города! -  обращаются авторы проекта к неравнодушным липчанам.

Напомним, проект КрасивыйЛипецк.рф был запущен в начале лета 2015 года. Ресурс был создан волонтерами. Сайт и мобильное приложение позволяют отправить жалобу по любой из множества городских проблем, тем самым дав старт её решению. Пользователь может сфотографировать проблемы благоустройства, загрузить их на сайт или в мобильное приложение, описав ситуацию и назвав адрес, а потом отслеживать решение вопроса. Обращение можно отсылать по 12 категориям городских проблем: велосипедизация, озеленение, люки, остановки, мусор, столбы и провода, реклама и торговля, памятники, фасады зданий, тротуары, дороги, детские и спортивные площадки.

Проект "Красивый Липецк" стал региональным продолжение идеи "Красивый Петербург", которая также направлена на гармонизацию городской среды.
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#красивыйлипецк #благоустройство

Комментарии (4)

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У нас две большие проблемы-

2 минуты назад
мэр Тупорылкина и депутаты-едерасты. Остальные проблемы можно решить.
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Даниил

15 минут назад
Хорошее занятие на ближайшие три года, потом всё подкорректируется или поменяется! Маховик раскручивается, где молодые энергичные? "С огоньком в глазах". ,,,,,, Свет горит, а дома никого нет! Но это лучше, чем СЕЙЧАС!!!!!
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Ч.

25 минут назад
О " Празднике семьи , любви и верности никто из СМИ и не вспомнил " . О " Валентине " трубили бы за несколько дней .Ну карманные СМИ ...
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Пипец

30 минут назад
Весь город становится дерьмом, Браво.
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