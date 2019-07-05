«Пятёрочка» и Black Star объявили о продолжении акции «Чёрный эксклюзив»

Тимати анонсировал новое лицо кампании

В начале апреля торговая сеть «Пятёрочка» в сотрудничестве с компанией PepsiCo и музыкальным лейблом Black Star запустила лимитированную линейку продукции «Чёрный эксклюзив». Ограниченный тираж чипсов Lay’s Black Star Burger и напитка Pepsi Dark Vanilla от Тимати и Егора Крида был доступен в каждом универсаме «Пятёрочка» по всей стране.

В рамках акции «Чёрный эксклюзив» торговая сеть поспорила с артистами лейбла в социальных сетях и запустила челлендж: – распродать до 31 мая весь объем эксклюзивной продукции. В случае успеха «Пятёрочка» обещала брендировать один из магазинов сети в стиле Black Star и сделать его «чёрным» на один день.







Поклонники музыкального лейбла и гости «Пятёрочки» активно поддержали вызов, и весь объём лимитированных товаров был распродан задолго до конца мая. Торговая сеть выполнила свое обещание – эксклюзивным стал магазин «Пятёрочка» в Москве.В фирменные цвета лейбла Black Star на один день были окрашены фасад, интерьер, форма сотрудников и кассовая зона. Кроме того, в день мероприятия для гостей магазина был выпущен лимитированный тираж карты лояльности «Выручай-карта» в чёрном цвете.

«Пятёрочка» всегда поддерживает актуальные тенденции и удивляет своих гостей, — поделилась Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети. — Но, похоже, наш «чёрный эксклюзив» стёр все возможные границы. Мы доказали, что ритейл может быть свежим, ярким и современным, а покупатели «Пятёрочки» готовы к самым неожиданным вызовам и поддерживают всё новое».







На мероприятии рэпер Тимати, основатель лейбла, объявил, что новым лицом кампании «Чёрный эксклюзив» станет артист Black Star Олег Терновой (выступающий под псевдонимом TERNOVOY, раньше — Terry). Именно он был выбран пользователями в ходе масштабного голосования на специальной странице PepsiCoX5.ru. Теперь представлять новые «чёрные» продукты и участвовать в дальнейших акциях TERNOVOY и Тимати будут вместе.

Олег Терновой - победитель первого сезона (тогда еще под псевдонимом Terry) шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Треки, которые он исполнил на проекте, заняли первые места отечественных чартов, песня «Домофон» несколько недель держалась на верхних строчках в топ-50 Apple Music 2018 и топ-100 ВКонтакте.







«Чёрный эксклюзив» — уже не первое успешное сотрудничество «Пятёрочки» с известными брендами и звёздами шоу-бизнеса. Необычные коллаборации с популярными артистами и трендсеттерами — новый и перспективный вектор развития.