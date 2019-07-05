В России
40 минут назад
Шумным соседям придется платить по 5 000 рублей
В Омске вступает в силу новая мера ответственности за нарушение тишины.
Наказание грозит любителям громкого телевизора, ночных шумных тусовок, а также тем, кто затеял переезд в позднее время, уточняет издание « Новый Омск». Соглашение, утвержденное на федеральном уровне, позволит омской полиции составлять протоколы по административным нарушениям и наказывать нарушителей штрафами.
Штрафовать теперь смогут соседей с громкой музыкой или дрелью после 22:00. Также полицейские теперь смогут составить протокол на владельцев клубов, в которых по ночам отдыхают несовершеннолетние, а также на нарушителей порядка на массовых мероприятиях. Теперь граждан могут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц до 20 тыс., а юридических лиц и вовсе до 500 тысяч рублей. Помимо штрафов, в отношении правонарушителей могут также применять задержание до 3-х часов, доставление в дежурную часть и административный привод.
Особенно строго омичей будут наказывать за нарушение тишины и спокойствия, поскольку размер штрафа по данной статье предусматривает сумму от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от конкретных обстоятельств.
Штрафовать теперь смогут соседей с громкой музыкой или дрелью после 22:00. Также полицейские теперь смогут составить протокол на владельцев клубов, в которых по ночам отдыхают несовершеннолетние, а также на нарушителей порядка на массовых мероприятиях. Теперь граждан могут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц до 20 тыс., а юридических лиц и вовсе до 500 тысяч рублей. Помимо штрафов, в отношении правонарушителей могут также применять задержание до 3-х часов, доставление в дежурную часть и административный привод.
Особенно строго омичей будут наказывать за нарушение тишины и спокойствия, поскольку размер штрафа по данной статье предусматривает сумму от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от конкретных обстоятельств.