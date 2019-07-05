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40 минут назад

Шумным соседям придется платить по 5 000 рублей

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#штраф #нарушение тишины
Шумным соседям придется платить по 5 000 рублей

В Омске вступает в силу новая мера ответственности за нарушение тишины.

Наказание грозит любителям громкого телевизора, ночных шумных тусовок, а также тем, кто затеял переезд в позднее время, уточняет издание « Новый Омск». Соглашение, утвержденное на федеральном уровне, позволит омской полиции составлять протоколы по административным нарушениям и наказывать нарушителей штрафами.

Штрафовать теперь смогут соседей с громкой музыкой или дрелью после 22:00. Также полицейские теперь смогут составить протокол на владельцев клубов, в которых по ночам отдыхают несовершеннолетние, а также на нарушителей порядка на массовых мероприятиях. Теперь граждан могут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц до 20 тыс., а юридических лиц и вовсе до 500 тысяч рублей. Помимо штрафов, в отношении правонарушителей могут также применять задержание до 3-х часов, доставление в дежурную часть и административный привод.

Особенно строго омичей будут наказывать за нарушение тишины и спокойствия, поскольку размер штрафа по данной статье предусматривает сумму от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от конкретных обстоятельств.
113
#штраф #нарушение тишины

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