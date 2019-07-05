В России

54 минуты назад

Россиянина задержали по подозрению в государственной измене

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#ФСБ #госизмена
Россиянина задержали по подозрению в государственной измене

Гражданина РФ считают причастным к нарушению интересов России.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании по подозрению в госизмене россиянина Александра Воробьева. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Сейчас в рамках этого дела проводятся следственные действия, заявили в ФСБ. Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах был задержан, в Центре общественных связей ФСБ России не уточнили.

Ранее, 2 июля, Лефортовский суд Москвы разрешил арестовать до 24 августа еще одного обвиняемого в госизмене — Сергея Петушкова. Информации, кто это и с чем связано возбужденное в отношении него дело, также нет, напоминает РБК.

По вмененной статье задержанному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.
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#ФСБ #госизмена

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