В липецком парке 1,5 часа будут играть песни Виктора Цоя

Хиты «Кино» завершат программу рок-фестиваля.

В 17 часов 30 июня в парке Победы стартует рок-фестиваль «Атмосфера». Как сообщили GOROD48 в администрации парка, участниками музыкального марафона станут 5 липецких групп. Их программы, по большей части, будут состоять из собственных песен. Все группы обязались играть «живьем» на гитарах, барабанах, бас-гитарах и клавишных.



Фестиваль будет завершать марафон песен группы «Кино». Музыканты исполнят кавер-версии хитов. Липчане используют ноты Виктора Цоя, но сыграют их в оригинальной манере. На каверы «Кино» отводится 1,5 часа программы.



Музыкальный марафон планируют завершить к 22 часам. Если в Липецке вечером 30 июня испортится погода, то мероприятие перенесут на другую дату.