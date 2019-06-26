Общество

48 минут назад

Михаил Щербаков получил «новую старую должность»

8 1425
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Михаил Щербаков получил «новую старую должность»

Глава города Евгения Уваркина назначила своего советника своим первым заместителем.

В соответствии с распоряжением, подписанным сегодня главой города Евгенией Уваркиной, первым заместителем назначен 41-летний Михаил Щербаков.

Михаил Щербаков родился 23 июля 1977 года в городе Липецке. В 1999-м окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «география», в 2004 - Липецкий финансово-экономический институт (банковское дело), в 2010-м - Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности.

После получения первого высшего образования Михаил Щербаков служил в армии, после увольнения в запас в 2000-2003 годах работал на цементном заводе. В 2003 году перешел на работу в главное управление градостроительства и землеустройства администрации Липецка, позже ставшим департаментом, где работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела. В 2007 году переведен в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года его назначили заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.

11 июля 2017 года Михаил Щербаков был назначен главой Липецка Сергеем Ивановым вице-мэром, курирующим сферы градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений. Осенью прошлого года он стал первым заместителем главы Липецка.

После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка стала Евгения Уваркина, которая назначила Михаила Щербакова своим советником. И вот сегодня Михаил Щербаков получил «новую старую должность».

Михаил Щербаков будет курировать сферы градостроительства и архитектуры, охраны окружающей среды, функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса города, тарифообразования и энергосбережения, а также вопросы, связанные с переселением граждан из аварийных (непригодных для проживания) многоквартирных домов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.
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#кадры

Комментарии (8)

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467

5 минут назад
Павианам да , ты , успокойся , да , это БЕДА и ПОЗОР , Липецка , что партии не смогли выставвить свои кандидатуры , НО , НО , НО ! Есть шанс начать с нуля , , впереди 2020 год , есть ли достойные граждане в кандидаты в депутаты ?
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Павианам

8 минут назад
И прочим бабуинам которые радовались здесь назначению губастой и пр. подобным коммунякам желающим в сссррр:так и продолжаете тыкать прутиком в муравейник?Все вас тянет к телеге,к кронам деревьев с которых вы сорвались,к социализму и пр. ананизму!Ну ни 1страна в мире не вернулась в своё "светлое прошлое" и только человекоподобные липчане...Вперёд надо идти,гнать надо и кп$$,и едрисоту,но вам летом-жарко,зимой холодно,вечное ещё что-то.А в итоге уже 102год власть в рашке не меняется!В полмиллионном городе не нашлось человека не из прошлого!!!!Продолжайте пердеть в диваны и ругать начального,который не был ни 1секунды у власти!Кроме него в вашем приматищме виноваты евреи и хохлы...Приматы!
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Макс

9 минут назад
все та же шайка
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467

11 минут назад
предлагаю НАВАЛЬНЯТАМ , снять новый блокбастер , "Географ , ЛИПЕЦК ,пропил ! "
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467

13 минут назад
а кто эта ПРЕКРАСНАЯ ДАМА в КРАСНОМ ?
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потому что

20 минут назад
Первый вице-мэр Липецка - очень сильный человек: он крошит бетон пальцами! https://gorod48.ru/news/1516260/
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Всех гон@онов

31 минуту назад
Снова подтягивают... Не хватает О.П. и иных кадров...
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В декрете я

32 минуты назад
Производит впечатление "скользкого" человека, в тоже время, наверное единственный в администрации, кто не боится идти "на амбразуру".
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