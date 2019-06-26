Глава города Евгения Уваркина назначила своего советника своим первым заместителем.

В соответствии с распоряжением, подписанным сегодня главой города Евгенией Уваркиной, первым заместителем назначен 41-летний Михаил Щербаков.



Михаил Щербаков родился 23 июля 1977 года в городе Липецке. В 1999-м окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «география», в 2004 - Липецкий финансово-экономический институт (банковское дело), в 2010-м - Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности.



После получения первого высшего образования Михаил Щербаков служил в армии, после увольнения в запас в 2000-2003 годах работал на цементном заводе. В 2003 году перешел на работу в главное управление градостроительства и землеустройства администрации Липецка, позже ставшим департаментом, где работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела. В 2007 году переведен в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года его назначили заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.



11 июля 2017 года Михаил Щербаков был назначен главой Липецка Сергеем Ивановым вице-мэром, курирующим сферы градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений. Осенью прошлого года он стал первым заместителем главы Липецка.



После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка стала Евгения Уваркина, которая назначила Михаила Щербакова своим советником. И вот сегодня Михаил Щербаков получил «новую старую должность».



Михаил Щербаков будет курировать сферы градостроительства и архитектуры, охраны окружающей среды, функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса города, тарифообразования и энергосбережения, а также вопросы, связанные с переселением граждан из аварийных (непригодных для проживания) многоквартирных домов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.