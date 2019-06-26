Убийца нанес два десятка ударов ножом оскорбившей его женщине

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю Лев-Толстовского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ С К РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что подсудимый, задумав убить оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружился ножом, и пришел к её дому. Женщина, ожидавшая в этот день забойщика скота, открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Прорвавшись в дом, убийца нанес ей не менее 22 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел забойщик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь женщины. Затаившись, обвиняемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.

Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что подсудимый взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови и перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился на работу. Однако мужчина забыл об обуви - его сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места. Они стали одной из главных улик против подозревамого.

Мужчина ранее судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству он дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших его вменяемость в момент совершения особо тяжкого преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.