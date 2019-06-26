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Смертельная авария на перекрестке: водитель «Датсуна» нарушил очередность проезда

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#авария #ДТП
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Смертельная авария на перекрестке: водитель «Датсуна» нарушил очередность проезда

В аварии погиб 26-летний мотоциклист, его 25-летняя пассажирка осталась жива.

Вечером 25 июня в Липецке на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской столкнулись автомобиль «Датсун» и мотоцикл «Судзуки». В результате аварии погиб 26-летний водитель мотоцикла. Его 25-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля нарушил очередность проезда пререкрестка.

Напомним, что водитель «Датсуна» поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу - в сторону Театральной площади.



51 3248
#авария #ДТП
4

Комментарии (51)

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Светлана

1 минуту назад
Зоя, что вы уже на суде побывали?
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Охренеть,

2 минуты назад
на датсуне скорость-20-30 была,а он ещё и виноват.
ответить

Можно и такую рекламу,да,

4 минуты назад
россиянин,
ответить

россиянин

6 минут назад
Переживаю,, не рви сердце дорогой,с тобой уже можно рекламу презервативов снять
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Зоя

7 минут назад
Светлана, уже доказали
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россиянин

7 минут назад
Диванный воин, красаучик,всегда так делай
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Переживаю,

7 минут назад
россиянин, что Паша Воля будет новые сухарики рекламировать с новым вкусом-твоим вкусом.
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Диванный воин

8 минут назад
россиянин, спасибо за совет,воспользуюсь.Очень нужный и мудрый совет
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россиянин

9 минут назад
Велогонщик?, самокатчик ))))))
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россиянин

9 минут назад
Как то пох))), спасибо за напутствие,а ты переживаешь что не успеешь свалить ????))))))
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