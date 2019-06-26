Происшествия
сегодня, 08:50
Смертельная авария на перекрестке: водитель «Датсуна» нарушил очередность проезда
В аварии погиб 26-летний мотоциклист, его 25-летняя пассажирка осталась жива.
Вечером 25 июня в Липецке на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской столкнулись автомобиль «Датсун» и мотоцикл «Судзуки». В результате аварии погиб 26-летний водитель мотоцикла. Его 25-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля нарушил очередность проезда пререкрестка.
Напомним, что водитель «Датсуна» поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу - в сторону Театральной площади.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля нарушил очередность проезда пререкрестка.
Напомним, что водитель «Датсуна» поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу - в сторону Театральной площади.
Светлана
Охренеть,
Можно и такую рекламу,да,
россиянин
Зоя
россиянин
Переживаю,
Диванный воин
россиянин
россиянин