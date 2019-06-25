Общество

18 минут назад

Уличные продавцы у Центрального рынка сдали проверяющим черешню

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#Уличная торговля #проверки #Центральный рынок
Уличные продавцы у Центрального рынка сдали проверяющим черешню

Территорию у Центрального рынка опять "зачистили".

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вчера опять «шерстили» территорию, прилегающую к Центральному рынку в поисках уличных торговцев.

В ведомстве не уточнили количество задержанных продавцов, но грозно заметили, что на всех попавшихся составлены протоколы об административном правонарушении.

Товар изъяли – судя по фото на сайте управления, на этот раз конфискованной оказалась черешня, которую отправили на склад временного хранения и вернут владельцам только после завершения всех бюрократических процедур: заседания административных комиссий, вынесения решения о штрафах, полной оплаты. Бывает, что скоропортящиеся продукты и не сохраняются до их выдачи хозяевам.

Борьба с уличной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года.

Фото liptorg-cp.ru


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#Уличная торговля #проверки #Центральный рынок

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