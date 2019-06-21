В Липецкой области воздух раскалится до +34

В ближайшие двое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона — сохраняется сухая и очень жаркая погода.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. 24 июня днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые немного ослабят сильный зной. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 29 до 34 градусов тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 31 до 33 градусов тепла.



День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 5 градусов тепла.



