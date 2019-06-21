Погода в Липецке

36 минут назад

В Липецкой области воздух раскалится до +34

2 402
#зной #жара
В Липецкой области воздух раскалится до +34

В ближайшие двое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона — сохраняется сухая и очень жаркая погода. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. 24 июня днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые немного ослабят сильный зной.  Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 29 до 34 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 31 до 33 градусов тепла.

День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 5 градусов тепла.

2 402
#зной #жара

Комментарии (2)

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А поливать пробовали?

18 минут назад
А что же воду экономят? В других * центральные через 2-3 часа поливают по такой жаре.
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Опять

18 минут назад
Адская. Жара. Скорей бы. Дождик пошел
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