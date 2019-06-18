Общество
26 минут назад
В Грязях ввели карантин по бешенству
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В течение двух месяцев будет действовать ряд ограничений.
Постановлением администрации Липецкой области в городе Грязи введен карантин по бешенству. Больных животных нашли на территории частного подворья на улице Говорова. Зоной угрозы распространения бешенства признали все Грязи.
В течение двух месяцев в городе будут действовать запреты на торговлю домашними животными, выведение собак, а также ограничивается ввоз и вывоз питомцев за пределы Грязей. Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии, которое примет необходимые противоэпизоотические меры.
Напомним, что по итогам 2018 года Липецкая область попала в топ-3 регионов, где было зафиксировано максимальное число бешеных животных. По данным департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, в Липецкой области обнаружили 169 очагов заболевания.
В течение двух месяцев в городе будут действовать запреты на торговлю домашними животными, выведение собак, а также ограничивается ввоз и вывоз питомцев за пределы Грязей. Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии, которое примет необходимые противоэпизоотические меры.
Напомним, что по итогам 2018 года Липецкая область попала в топ-3 регионов, где было зафиксировано максимальное число бешеных животных. По данным департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, в Липецкой области обнаружили 169 очагов заболевания.
1 234
Animal planet.