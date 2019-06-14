Общество

сегодня, 16:22

Бульвар Сорокина закрыли на реконструкцию

3 513
#благоустройство
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Бульвар Сорокина закрыли на реконструкцию

С сегодняшнего дня на бульваре Сорокина перекрыто пешеходное движение. 

Здесь начинается основной этап благоустройства, в ходе которого разрушенные бетонные плиты  будут демонтированы. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, бетон заменит комбинированная тротуарная плитка.  Зеленые насаждения приведут в порядок, сухие деревья уберут. Будут подготовлены смотровые площадки, а возле Дома Мастера  установят памятник  художнику Виктору Сорокину. Обновленный бульвар планируют открыть в День города.

3 513
#благоустройство
1

Комментарии (3)

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Мычат вместе

42 минуты назад
Ну а тополя то попилят?
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Гость

сегодня, 16:40
Ну НАКОНЕЦ-ТО блин
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Аукциона ещё не было

сегодня, 16:35
А уже кто-то начинает работать....
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