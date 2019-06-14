Бульвар Сорокина закрыли на реконструкцию

С сегодняшнего дня на бульваре Сорокина перекрыто пешеходное движение.

Здесь начинается основной этап благоустройства, в ходе которого разрушенные бетонные плиты будут демонтированы. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, бетон заменит комбинированная тротуарная плитка. Зеленые насаждения приведут в порядок, сухие деревья уберут. Будут подготовлены смотровые площадки, а возле Дома Мастера установят памятник художнику Виктору Сорокину. Обновленный бульвар планируют открыть в День города.



