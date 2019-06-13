Происшествия

сегодня, 15:51

Двух девочек сбили на пешеходном переходе

22 4060
#Авария #ДТП
Двух девочек сбили на пешеходном переходе

Обе доставлены в больницу.

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Сегодня на пешеходном переходе рядом с площадью Франценюка в Липецке сбили двух девочек 7 и 9 лет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, дети попали под автомобиль "Киа".

Обе девочки с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в областную детскую больницу. За рулем автомобиля находилась женщина.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.

видео  vk.com/car_48.
22 4060
#Авария #ДТП

Комментарии (22)

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тетка теперь не отвертится

2 минуты назад
малый внимательный. расследовал все по горячим следам
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время такое

5 минут назад
чужих детей не бывает
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Ну

15 минут назад
она посчитала ниже своего достоинства тормозить перед пешеходным... Пусть сильно не переживает, отделается штрафом в 750р...
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Гость

18 минут назад
По видео понятно, что асфальт и брусчатка с бордурами на местах съемок отличный.
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Аврв..

28 минут назад
Т, да и алкашей на дорогах не меньше! Эти бухие твари сбивают людей чаще, чем авто-леди и кто-либо другой
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Ссаный инохлам

32 минуты назад
опять утырок на неуправляемом инохламе
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Липа

34 минуты назад
Саша, а с родителями не сбивают??? Явно вы имеете машину. Только не забывайте и на их месте может и взрослый человек быть.
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Правильная

36 минут назад
Саша, включи мозги!!!! Сказано на зелёный!!! Читай что люди пишут а не рви жопу за дур которые покупают права, с ней сидел тоже ребёнок.заткни рот!!!??!!
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Александр

37 минут назад
Саша, потому что водитель всегда виноват.любой судья это скажет.
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лена

46 минут назад
Т, причем она ехала в машине со своей дочерью лет 15
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