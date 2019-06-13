Происшествия
сегодня, 15:51
Двух девочек сбили на пешеходном переходе
Обе доставлены в больницу.
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Сегодня на пешеходном переходе рядом с площадью Франценюка в Липецке сбили двух девочек 7 и 9 лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, дети попали под автомобиль "Киа".
Обе девочки с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в областную детскую больницу. За рулем автомобиля находилась женщина.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.
видео vk.com/car_48.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, дети попали под автомобиль "Киа".
Обе девочки с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в областную детскую больницу. За рулем автомобиля находилась женщина.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.
видео vk.com/car_48.
тетка теперь не отвертится
время такое
Ну
Гость
Аврв..
Ссаный инохлам
Липа
Правильная
Александр
лена