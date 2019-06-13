Двух девочек сбили на пешеходном переходе

Обе доставлены в больницу.

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Сегодня на пешеходном переходе рядом с площадью Франценюка в Липецке сбили двух девочек 7 и 9 лет.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, дети попали под автомобиль "Киа".Обе девочки с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в областную детскую больницу. За рулем автомобиля находилась женщина.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.