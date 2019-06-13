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Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет

13 1018
#правила дорожного движения
1
Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет

Нарушение попало на запись регистратора.

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Очередное нарушение водителями общественного транспорта правил дорожного движения попало на запись видеорегистратора.

На улице Космонавтов возле остановки «10 микрорайон» водитель автобуса «ПАЗ» так торопился, что проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. При этом автобус промчался прямо перед горожанами, переходившими дорогу.  Следовал ли он по маршруту или нет, понять сложно, так как автобус проехал мимо остановки.

13 1018
#правила дорожного движения
1

Комментарии (13)

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Ф1

6 минут назад
Покушение на жизнь двух и более человек...
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Женя

9 минут назад
Обращает ли внимание на такие новости ГИБДД? Почему автор ролика прислал его на город48, а не напрямую в ГИБДД? Автобус же чуть толпу людей не сбил!
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Павел

11 минут назад
Обратите внимание, маршрут 321. Перевозчик тот же, что и на 346 - автоколонна 1414. Их водители систематически нарушают, наплевав на всё. Почему-то именно у этого перевозчика очень "жирные" маршруты, в т. ч. и пригородные (179, например), и все нарушения сходят ему с рук. А нарушения не только ПДД, но и недовыпуск автобусов на линию, несоблюдение расписания. Как в таком случае перевозчику дают новые маршруты, если он и со своими обычными справиться не может нормально?!
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!!!

14 минут назад
ЭТО САМЫЕ БЕЗОБРАЗНЫЕ МАРШРУТУ №321 №332 №346 №353....СОБАЧЬИ БУДКИ ТАК И БУДУТ ВОЗИТЬ ЛИПЧАН ПО ПОПУЛЯЛЯРЫНМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИЗВИНИТЕ №324 И 346 ЯВЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ А УЧЕСТЬ ЧТО №24 И №24А ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ НЕ КАКОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЧАСТНИКАМ И АВТОБУСЫ СТАРЫЕ НЕ КАКИЕ КОНКУРСОВ ОДНО КУМОВСТВО И КОРУПЦИЯ
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111

17 минут назад
№346 постоянно пролетает на красный а уж если увидит что №24а впереди так вообще его бомбит
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.

18 минут назад
не знают когда пропускать машины когда нет
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.

19 минут назад
особенно 325. маршрут
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Вот это НОВОСТЬ!

46 минут назад
"Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет". Удивили! Да такие "новостя" каждый день не один десяток раз случаются! Чему удивляться? Культуре поведения на дорогах маршрутчиков? "Гэ48", Америку нам открыл...
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Серый

57 минут назад
Почему ни кто не выкладывает пешеходов , нарушают как будто так и должно быть. Но их почему не штрафуют?
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Пассажир

57 минут назад
Эти маршрутки вообще охренели. На перекрестке около музучилища с крайней правой, с которой разрешен поворот только направо, они уходят налево.
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