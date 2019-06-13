Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет

Нарушение попало на запись регистратора.

Очередное нарушение водителями общественного транспорта правил дорожного движения попало на запись видеорегистратора.

На улице Космонавтов возле остановки «10 микрорайон» водитель автобуса «ПАЗ» так торопился, что проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. При этом автобус промчался прямо перед горожанами, переходившими дорогу. Следовал ли он по маршруту или нет, понять сложно, так как автобус проехал мимо остановки.